Глава "Укргазбанка" Кравец уволился по собственному желанию

Кравец написал заявление об увольнении в четверг, 9 февраля, и уже 10 февраля наблюдательный совет прекратил его полномочия.

Исполняющим обязанности главы правления с 13 февраля назначен заместитель главы правления Родион Морозов.

Он работает в "Укргазбанке" с октября 2009 года. В 2013-2016 годах был советником председателя правления, затем работал директором департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения, а с мая 2020 года входит в состав правления и работает заместителем председателя банка.

В то же время нардеп от "Голоса", замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк намекнул на связь отставки Кравеца с расследованием возможного участия банка в выводе денег из игорного бизнеса.

Также депутат заявил, что со своей должности увольняется комплаенс-офицер банка.

В июле 2020 года, после того, как предыдущий глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко возглавил НБУ, Кравец стал и.о. главы правления банка. В ноябре того же года Нацбанк утвердил его на должности главы правления "Укргазбанка".