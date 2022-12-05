Яценюк о возможном ударе РФ по банкам Украины: Люди переживают, что не будет наличных денег. Наличные деньги найдут

"Может ли теоретически банковская система подпасть под удар? Теоретически любая система, которая сегодня есть в Украине, может быть под ударом. Но что такое банковская система? Это невероятно обширная, широкая сеть банковских учреждений по всей стране. Это широкая сеть банкоматов. Это широкая сеть хранилищ. Это даже обширная сеть отделений Национального банка Украины в каждой области", – отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что в Украине доминирующее количество банков, около 60%, – государственные банки. В частности, "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк". Они способны обеспечить базовые услуги гражданам, добавил бывший премьер.

"Сейчас я могу сказать, что у центрального банка, это Национальный банк Украины, и в целом у коммерческих банков есть все возможности обеспечить базовые банковские услуги.Что такое базовая банковская услуга? За что люди переживают? Что не будет наличных денег. Наличные деньги найдут", – сказал Яценюк.

Он считает, что теоретически могут быть проблемы с банкоматами, но в таком случае деньги будут выдавать в кассах. Яценюк заявил, что банковские отделения несут ответственность за то, чтобы подкреплять себя наличными средствами. Также, по его мнению, теоретически россияне могу нанести удар по сетям коммуникаций финучреждений, но их возобновят.

"Я убежден, я верю в то, что Национальный банк и наши коммерческие банки – крайне профессиональные и патриотические люди, которые имеют все возможности для того, чтобы банковская система не рухнула. А насчет того, куда они будут целить. Ну, они могут целиться в любое заведение, в любую систему", – резюмировал Яценюк.

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