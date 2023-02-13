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ПОЛИТИКА

Харьковская правозащитная группа заявила, что видит признаки политического преследования по делу экс-главы НБУ

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Кирилл Шевченко возглавлял НБУ более двух лет с июля 2000 года по октябрь 2022-го
Кирилл Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го
Фото: Кирило Шевченко / Facebook

Харьковская правозащитная группа по запросу защиты бывшего главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко провела анализ возможных признаков политического преследования в уголовном производстве против него. Правозащитники пришли к выводу, что такие признаки в производстве есть. Об этом ХПГ сообщила 10 февраля на своем сайте.

Авторы сообщения напомнили, что 10 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции о заочном аресте Шевченко.

Правозащитники проанализировали биографию банкира с 1995 года и отметили, что он работал в банках и на государственных должностях, перед назначением на пост главы НБУ он был избран председателем правления "Укргазбанка", после чего банк вошел в список лидеров финансового рынка Украины. 

"При этом необходимо иметь в виду, что 20.02.2019 в Едином государственном реестре досудебных расследований было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, и Национальным антикоррупционным бюро Украины досудебное расследование по неустановленным сотрудникам "Укргазбанка" по растрате средств. Однако это не помешало президенту Украины предложить кандидатуру Шевченко для назначения на должность, а парламенту Украины – проголосовать за назначение", – подчеркнули правозащитники.

Они отметили, что в должности главы НБУ Шевченко "запомнился украинцам как последовательный сторонник взвешенной монетарной политики, увеличивший валютные резервы, успешно боровшийся за рентабельность и прибыльность банков, удержавший банковскую систему и монетарную политику во время ведомственных времен и навел порядок в сфере небанковских финансовых услуг".

"Но самым большим испытанием для Кирилла Шевченко стала полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины, когда Национальному банку благодаря заранее продуманной тактике удалось удержать банковскую и валютную системы. Так, в частности, журналисты сошлись во мнении, что за семь месяцев войны НБУ сумел не допустить масштабного обесценивания гривны, сохранил международные резервы на уровне более $25 млрд и удержал инфляцию на более низком уровне, чем в некоторых странах восточноевропейского региона. Но при этом в СМИ как до 24 февраля, так и после звучали слухи о том, что Шевченко скоро может быть отправлен в отставку, при этом журналисты сходились во мнении, что главная претензия к нему – отсутствие построенного "крепкого мостика" между НБУ и Офисом президента", – пишут авторы со ссылками на публикации в СМИ.

Еще одной причиной отставки, обсуждаемой в обществе, они "назвали отказ Национального банка от постоянной эмиссии гривны, которой требовали для латания дыр в государственном бюджете".

"При этом уголовное производство, начатое задолго до назначения Кирилла Шевченко на должность главы НБУ и о котором знал и президент, когда предлагал парламенту назначить Кирилла Шевченко на должность, и парламент, продолжало расследовать НАБУ. Вот как этот факт оценили журналисты одного из самых серьезных изданий Украины "Зеркало недели": "Через два года и три месяца это же дело президент использовал для того, чтобы дожать окончательно и предложить Шевченко уйти с должности ранее вручения ему подозрения". 4 октября 2022 года Кирилл Шевченко подал в отставку с должности главы Национального банка Украины по состоянию здоровья", – напомнили правозащитники.

Далее Шевченко составили и направили уведомление о подозрении, Рада поддержала его отставку, должность главы НБУ занял Андрей Пышный, которого, как отмечают в ХПГ, называют близким к главе Офиса президента. 

"Одним из первых решений, принятых НБУ под руководством Андрея Пышного, было разрешение банкам формировать до 50% обязательных резервов в гособлигациях, а не в живых деньгах. Эти резервы формируются под средства, привлекаемые на счета (население и бизнес). Как следствие, сильнее могут просесть проценты по вложениям бизнеса, а также по валютным вложениям. Эксперты не исключают даже отрицательную доходность по вкладам в долларе и евро. То есть за их размещение людям еще придется доплачивать банкам”, – пишут авторы.

Они делают вывод, что в производстве против Шевченко есть признаки политического преследования.

"Учитывая вышеприведенное, Харьковская правозащитная группа видит признаки политического преследования по делу Кирилла Шевченко и будет следить за дальнейшим развитием событий. Надеемся, что государству в целом и правоохранительным органам в частности хватит профессионализма во избежание политического преследования в Украине", – резюмировали в Харьковской правозащитной группе.

Контекст:

Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2020 года по октябрь 2022-го. 4 октября Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка", которые похитили более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.

Вечером 6 октября Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины на лечение. Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не сообщил. 

24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили, что о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно. Шевченко 8 февраля сообщил в своем Facebook, что обжаловал объявление в розыск НАБУ, назвав его незаконным и отметив, что НАБУ и САП известен его адрес "с первого дня пребывания в Австрии".

8 декабря ВАКС избрал для Шевченко меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога.

10 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила более 40 ходатайств защиты и оставила в силе решение о бессрочном содержании под стражей без права внесения залога экс-главы НБУ Кирилла Шевченко. Экс-глава НБУ в ответ заявил в Facebook, что "ВАКС окончательно продемонстрировал, что целью открытого дела является не правосудие, а преследование как таковое".

Теги: преследования, НБУ, правозащитники, расследование, Укргазбанк, финансы, уголовное производство, ВАКС, Кирилл Шевченко, эмиссия
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