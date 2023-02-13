Харьковская правозащитная группа заявила, что видит признаки политического преследования по делу экс-главы НБУ

Кирилл Шевченко возглавлял НБУ более двух лет – с июля 2000 года по октябрь 2022-го Фото: Кирило Шевченко / Facebook

Авторы сообщения напомнили, что 10 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции о заочном аресте Шевченко.

Правозащитники проанализировали биографию банкира с 1995 года и отметили, что он работал в банках и на государственных должностях, перед назначением на пост главы НБУ он был избран председателем правления "Укргазбанка", после чего банк вошел в список лидеров финансового рынка Украины.

"При этом необходимо иметь в виду, что 20.02.2019 в Едином государственном реестре досудебных расследований было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, и Национальным антикоррупционным бюро Украины досудебное расследование по неустановленным сотрудникам "Укргазбанка" по растрате средств. Однако это не помешало президенту Украины предложить кандидатуру Шевченко для назначения на должность, а парламенту Украины – проголосовать за назначение", – подчеркнули правозащитники.

Они отметили, что в должности главы НБУ Шевченко "запомнился украинцам как последовательный сторонник взвешенной монетарной политики, увеличивший валютные резервы, успешно боровшийся за рентабельность и прибыльность банков, удержавший банковскую систему и монетарную политику во время ведомственных времен и навел порядок в сфере небанковских финансовых услуг".

"Но самым большим испытанием для Кирилла Шевченко стала полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины, когда Национальному банку благодаря заранее продуманной тактике удалось удержать банковскую и валютную системы. Так, в частности, журналисты сошлись во мнении, что за семь месяцев войны НБУ сумел не допустить масштабного обесценивания гривны, сохранил международные резервы на уровне более $25 млрд и удержал инфляцию на более низком уровне, чем в некоторых странах восточноевропейского региона. Но при этом в СМИ как до 24 февраля, так и после звучали слухи о том, что Шевченко скоро может быть отправлен в отставку, при этом журналисты сходились во мнении, что главная претензия к нему – отсутствие построенного "крепкого мостика" между НБУ и Офисом президента", – пишут авторы со ссылками на публикации в СМИ.

Еще одной причиной отставки, обсуждаемой в обществе, они "назвали отказ Национального банка от постоянной эмиссии гривны, которой требовали для латания дыр в государственном бюджете".

"При этом уголовное производство, начатое задолго до назначения Кирилла Шевченко на должность главы НБУ и о котором знал и президент, когда предлагал парламенту назначить Кирилла Шевченко на должность, и парламент, продолжало расследовать НАБУ. Вот как этот факт оценили журналисты одного из самых серьезных изданий Украины "Зеркало недели": "Через два года и три месяца это же дело президент использовал для того, чтобы дожать окончательно и предложить Шевченко уйти с должности ранее вручения ему подозрения". 4 октября 2022 года Кирилл Шевченко подал в отставку с должности главы Национального банка Украины по состоянию здоровья", – напомнили правозащитники.

Далее Шевченко составили и направили уведомление о подозрении, Рада поддержала его отставку, должность главы НБУ занял Андрей Пышный, которого, как отмечают в ХПГ, называют близким к главе Офиса президента.

"Одним из первых решений, принятых НБУ под руководством Андрея Пышного, было разрешение банкам формировать до 50% обязательных резервов в гособлигациях, а не в живых деньгах. Эти резервы формируются под средства, привлекаемые на счета (население и бизнес). Как следствие, сильнее могут просесть проценты по вложениям бизнеса, а также по валютным вложениям. Эксперты не исключают даже отрицательную доходность по вкладам в долларе и евро. То есть за их размещение людям еще придется доплачивать банкам”, – пишут авторы.

Они делают вывод, что в производстве против Шевченко есть признаки политического преследования.

"Учитывая вышеприведенное, Харьковская правозащитная группа видит признаки политического преследования по делу Кирилла Шевченко и будет следить за дальнейшим развитием событий. Надеемся, что государству в целом и правоохранительным органам в частности хватит профессионализма во избежание политического преследования в Украине", – резюмировали в Харьковской правозащитной группе.