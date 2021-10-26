Нацполиция расследует уголовное производство о злоупотреблениях топ-менеджмента на Борщаговском химфармзаводе – СМИ

Топ-менеджеров подозревают в умышленном причинении ущерба предприятию и другим акционерам БХФЗ в размере $6,8 млн Фото: glavcom.ua

"Николай и Людмила Беспалько с 1994 года на разных должностях осуществляют руководство БХФЗ. Считается, что именно они контролируют офшорные компании, которым принадлежит более 50% акций БХФЗ. Их дочь Ирина Беспалько (Ржепецкая) является директором по развитию БХФЗ. Другими причастными к злоупотреблениям являются Юлия Здаревская (генеральный директор БХФЗ в период с февраля 2018-го по февраль 2021-го) и Михаил Пасечник (генеральный директор БХФЗ с февраля 2021-го)", – сказано в материале.

Журналисты пишут, что уголовное производство №12021100020001905 было внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении), санкция статьи предполагает штраф до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и лишение свободы на срок до четырех лет.

По информации авторов статьи, топ-менеджеров подозревают в умышленном причинении ущерба предприятию и другим акционерам БХФЗ в размере $6,8 млн.