ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нацполиция расследует уголовное производство о злоупотреблениях топ-менеджмента на Борщаговском химфармзаводе – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Топ-менеджеров подозревают в умышленном причинении ущерба предприятию и другим акционерам БХФЗ в размере $6,8 млн
Топ-менеджеров подозревают в умышленном причинении ущерба предприятию и другим акционерам БХФЗ в размере $6,8 млн
Фото: glavcom.ua

По информации сайта "Контракты.UA", в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения об уголовном производстве в отношении топ-менеджеров ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ). Речь идет о семье Беспалько – супругах Николае и Людмиле Беспалько, а также их дочери Ирине Ржепецкой.

"Николай и Людмила Беспалько с 1994 года на разных должностях осуществляют руководство БХФЗ. Считается, что именно они контролируют офшорные компании, которым принадлежит более 50% акций БХФЗ. Их дочь Ирина Беспалько (Ржепецкая) является директором по развитию БХФЗ. Другими причастными к злоупотреблениям являются Юлия Здаревская (генеральный директор БХФЗ в период с февраля 2018-го по февраль 2021-го) и Михаил Пасечник (генеральный директор БХФЗ с февраля 2021-го)", – сказано в материале.

Журналисты пишут, что уголовное производство №12021100020001905 было внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении), санкция статьи предполагает штраф до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и лишение свободы на срок до четырех лет.

По информации авторов статьи, топ-менеджеров подозревают в умышленном причинении ущерба предприятию и другим акционерам БХФЗ в размере $6,8 млн.

Контекст:

"РБК-Украина" писало, что Ржепецкая имеет контрагентов и счета в Германии и Швейцарии. В этих странах она подозревается в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.

В октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ фармакологическая компания "Дарница" (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании "Крестон Джи Си Джи Аудит" для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ. Аудиторы пришли к выводу, что в 2015–2016 годах 30% всех платежей БХФЗ за сырье платились на счета английской фирмы Metabay.

Данные аудита свидетельствуют, что топ-менеджеры в течение нескольких лет закупали фармацевтическое сырье по завышенным ценам, а разницу присваивали. Ущерб, по мнению истцов, составил не менее $6,8 млн.

Против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода было подано сразу несколько исков со стороны других акционеров БХФЗ.

19 марта 2021 года Высокий суд Лондона арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited по заявлению украинской фармацевтической компании "Дарница".

26 марта решение об аресте средств на счетах Metabay принял и швейцарский суд, писало агентство УНИАН.

Теги: деньги, растрата, Дарница, уголовное производство, Нацполиция, Борщаговский химико-фармацевтический завод, БХФЗ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова выпустила ролик под трек Morgenstern
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова выпустила ролик под трек Morgenstern
Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал
Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей
  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
81-летняя актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве
81-летняя актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве
"Разбитое сердце". Жена Болдуина впервые высказалась о застреленной им украинке
"Разбитое сердце". Жена Болдуина впервые высказалась о застреленной им украинке
"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото
"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото
"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах
"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах
Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала
Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS