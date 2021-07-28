Нардеп Шуляк: Я бы не давала часть денег в бюджет города, если он живет по неактуальному генплану

"Прежде чем утверждать генеральный план, города должны иметь историко-архитектурные опорные планы, если они входят в перечень исторических городов. У нас в Украине 401 город имеет статус исторического. Из этих 401 исторического города только 153 имеют утвержденные историко-архитектурные опорные планы. Эти планы утверждает Министерство культуры. По состоянию на сегодня у нас Львов – мне кажется, невероятно исторический город – не имеет утвержденного исторического плана. И понятно, что если нет такого плана, то и генеральный план, частью которого является исторический, не является актуальным, современным и так далее", – заявила нардеп.

Она отметила, что историко-архитектурный опорный план Киева утвержден Министерством культуры.

"После этого может только начинаться работа по актуализации генерального плана города. Если мы сейчас говорим о Киеве – мы живем по неактуальному, по очень старому документу, который разрабатывался еще в 1997 году. То есть жить по такому документу, когда город развивается сумасшедшими темпами, точно нельзя", – считает Шуляк.

Нардеп рассказала, что ее команда нашла генеральные планы населенных пунктов, которые были разработаны в 1968 году. Она заявила, что местные власти необходимо стимулировать для принятия актуальных генпланов.

Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50. Читайте полный текст интервью.

"Если бы была моя воля – наверное, я бы не давала определенные деньги в бюджет. То есть у тебя нет актуального плана, у тебя нет самого главного документа, как развивается город, – пожалуйста, какую-то часть налогов – от ПДФО или от налога на прибыль или еще что-то – ты просто не будешь получать в бюджет своего города. И тогда, наверное, те люди, которые живут в городе, придут к своей местной власти и спросят: "А почему же мы теряем? Потому что эти все деньги – это же все про развитие". Потому что все какие-то мягкие механизмы – "а давайте будем искать инвестора, а давайте искать каких-то доноров", – мы видим, что за последние лет 10 они не привели к желаемым результатам", – подчеркнула Шуляк.

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