Нардеп от "Слуги народа" Шуляк рассказала, как в Украине планируют решить проблему хрущевок

Шуляк: Для застройщиков это бизнес: если им будет неинтересно этим заниматься, то хрущевки никто расселять не будет Фото: Олена Шуляк / Facebook

Она отметила, что дискуссии по поводу будущего хрущевок активно ведутся в Украине с 2006 года, когда был принят закон о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда.

"С 2006 года! У нас есть закон, который касается реконструкции кварталов, но механизма, как работать со старыми домами, как их расселять, к сожалению, нет никакого", – отметила Шуляк.

Она напомнила, что действующее законодательство предусматривает, что снос устаревшего жилья возможен при согласии 100% зарегистрированных жителей.

"Когда в 2006 году люди узнали о такой возможности, естественно, в каждую хрущевку, которая есть в Киеве, были прописаны мама, папа, соседи, все родственники... Есть квартиры, где прописаны десятки людей, потому что люди читают еще старый Жилищный кодекс и думают: "О, если мы будем прописаны, значит, на каждого человека по 20 метров [квадратных] плюс, и будет такой подарок от государства". Но вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно. Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жильцов согласны, тогда можно приступать к расселению", – рассказала нардеп.

Она отметила, что для того, чтобы разрешить проблему, нужны усилия застройщиков, жителей и местных властей.

"Здесь треугольник: инвестор-застройщик, жители и местные власти. Если баланс [между ними] будет найден (в законопроекте, мне кажется, он прописан), то можно найти вариант, чтобы каждому было интересно... И чтобы этот камень с 2006 года можно было сдвинуть", – сказала Шуляк.

Нардеп подчеркнула при этом, что для застройщиков строительство – это бизнес, поэтому им нужно сделать интересные предложения и поощрить заниматься расселением хрущевок.

"Застройщики говорят: "Окей, мы расселим этот дом, но мы должны получить от государства или от города какие-то преференции: платить меньше за землю, или получить какой-то больший земельный участок, или возможность подсоединиться к сетям по определенным тарифам". Потому что для застройщиков это бизнес: если им будет неинтересно этим заниматься, то хрущевки никто расселять не будет", – отметила нардеп.

Она добавила, что за границей, например, в балтийских странах, подобные проекты успешно реализовали: некоторые старые дома там снесли, другие реконструировали и модернизировали.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube