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Нардепы призвали НБУ разрешить бизнесу "лишиться балласта" и обменять зависшие на счетах рубли

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Российские и белорусские рубли остаются балластом для украинских компаний, отметили в парламентском комитете
Российские и белорусские рубли остаются балластом для украинских компаний, отметили в парламентском комитете
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию призвал Нацбанк Украины внести изменения в постановление, которым в начале полномасштабного вторжения запретили операции в рублях. Народные депутаты считают, что необходимо разрешить бизнесу единоразово поменять эти рубли на гривны, так как сейчас эти деньги зависли на счетах. Об этом говорится в обращении комитета к НБУ, которое цитирует "Обозреватель".

"Запрет на операции с российскими рублями и белорусскими рублями повлек за собой негативные последствия для экономики Украины, которая и без этого находится в критической ситуации: это привело к нехватке оборотных средств для предприятий, которые имели счета в рублях, и невозможности выполнения денежных обязательств", – сказано в обращении комитета.

Его авторы уточнили, что существует опасность дефолта предприятий, падения ликвидности отдельных предприятий и национальной экономики в целом, так как предприятия теряют возможности развития, есть высокие риски их остановки, сокращения персонала и снижения налоговых отчислений.

"Фактически российские рубли и белорусские рубли остаются балластом для украинских компаний. По данным Нацбанка, объем средств на вкладных/текущих счетах юридических лиц в российских рублях по состоянию на 1 марта 2023 года составил 2079,9 млн грн (в эквиваленте), или $56,9 млн", – сообщили парламентарии.

Санкции СНБО к российским финансовым учреждениям не касаются украинских банков и их клиентов – резидентов Украины, добавили в Раде и подчеркнули, что решение вопроса зависит исключительно от НБУ. 

"Разрешение украинским банкам по заявке клиентов конвертировать рубли обеспечит приток валюты в Украину вместо неликвида в виде остатков рублей, превратит рублевый неликвид в помощь силам защиты Украины и пополнит государственный бюджет", – считают в комитете.

Контекст:

24 февраля 2022 года вышло постановление НБУ №18, которым запрещается осуществлять какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей. Из-за этого на счетах более 200 украинских предприятий оказались заблокированы более $50 млн, писал "Обозреватель".

Президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов отметил, что НБУ необходимо разрешить предприятиям обменять эти рубли, так как бизнесу сейчас особенно нужны оборотные средства.

Теги: Верховная Рада, санкции, валюта, НБУ, экономика, бюджет, бизнес, рубль, народные депутаты, Нацбанк, парламент, финансы, обращение
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