Нардепы призвали НБУ разрешить бизнесу "лишиться балласта" и обменять зависшие на счетах рубли

Российские и белорусские рубли остаются балластом для украинских компаний, отметили в парламентском комитете Фото: depositphotos.com

"Запрет на операции с российскими рублями и белорусскими рублями повлек за собой негативные последствия для экономики Украины, которая и без этого находится в критической ситуации: это привело к нехватке оборотных средств для предприятий, которые имели счета в рублях, и невозможности выполнения денежных обязательств", – сказано в обращении комитета.

Его авторы уточнили, что существует опасность дефолта предприятий, падения ликвидности отдельных предприятий и национальной экономики в целом, так как предприятия теряют возможности развития, есть высокие риски их остановки, сокращения персонала и снижения налоговых отчислений.

"Фактически российские рубли и белорусские рубли остаются балластом для украинских компаний. По данным Нацбанка, объем средств на вкладных/текущих счетах юридических лиц в российских рублях по состоянию на 1 марта 2023 года составил 2079,9 млн грн (в эквиваленте), или $56,9 млн", – сообщили парламентарии.

Санкции СНБО к российским финансовым учреждениям не касаются украинских банков и их клиентов – резидентов Украины, добавили в Раде и подчеркнули, что решение вопроса зависит исключительно от НБУ.

"Разрешение украинским банкам по заявке клиентов конвертировать рубли обеспечит приток валюты в Украину вместо неликвида в виде остатков рублей, превратит рублевый неликвид в помощь силам защиты Украины и пополнит государственный бюджет", – считают в комитете.