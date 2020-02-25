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НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн

Национальный банк Украины в первую очередь планирует ввести в оборот около 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот, сообщили в НБУ.

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На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года
На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

25 февраля Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн. Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.

Национальный банк в первую очередь планирует ввести в оборот около 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах, рассказали в пресс-службе.

"Для граждан Национальный банк создал максимально удобные условия – им не нужно обменивать банкноты номиналами 200 гривен старого образца на новые. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми денежными знаками, так и банкнотами номиналом 200 гривен образца 2007 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 200-гривневых банкнот в результате естественного износа банкнот старого образца", – пояснили в НБУ.

По дизайну она подражает новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился – 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

ВИДЕО
Видео: Національний банк України / YouTube

В НБУ заверили, что при этом они значительно усилили защиту новой банкноты несколькими современными элементами. В частности, поворачивая банкноту в руках, легко проверить такой элемент защиты, как оптически переменный элемент SPARK. Он постепенно меняет цвет от пурпурного до золотисто-зеленого. Также появилась "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и графический знак гривны. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект – меняется направление движения ее фонового изображения.

Кроме того, на банкноте улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения, добавили в НБУ.

Теги: Украина, гривна, НБУ, банкноты, банкнота
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