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Несмотря на COVID-19 и финансовый кризис доходы местных бюджетов в Украине выросли – Минфин

Темп прироста фактических поступлений налога на доходы физических лиц за первое полугодие 2020 года составляет 5%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

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Правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в объеме 85 млрд грн
Правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в объеме 85 млрд грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С января по июнь 2020 года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 131 млрд 500 млн грн. Прирост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 2,1% или +2 млрд 700 млн грн, об этом 23 июля сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Темп прироста фактических поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за первое полугодие 2020-го составляет 5%. Из 13 областей, имеющих темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине, три области обеспечили прирост более 8%, сообщили в Минфине.

Объем поступлений НДФЛ за первое полугодие 2020 составил 81 млрд грн, прирост поступлений против января-июня 2019 года – 3,8 млрд грн.

"Поступления от платы за землю составили 13,3 млрд, это на 14,5%, или на 2,3 млрд грн меньше, чем за шесть месяцев 2019-го. В основном это связано с временным освобождением от уплаты данного налога в местные бюджеты", – отмечено в сообщении.

Фактические поступления налога на недвижимое имущество составили 2,3 млрд грн. Прирост составляет 7,7%, что на 161,9 млн больше. Поступления единого налога составили 17,7 млрд грн. Прирост составил 9,6%, или на 1,6 млрд грн.

По данным Минфина, по состоянию на 1 июля, правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в объеме 85 млрд грн, что составляет 100% от взятых бюджетных обязательств.

Теги: Украина, налоги, госбюджет, Министерство финансов
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