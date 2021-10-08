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Ни один высокий рейтинг не заменит собой качественных реформ в экономике – юрист Гмырин

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Решая, где эффективнее разместить средства, бизнес среди прочего опирается на аналитику ведущих рейтинговых агентств мира, отметил юрист Андрей Гмырин
Решая, где эффективнее разместить средства, бизнес среди прочего опирается на аналитику ведущих рейтинговых агентств мира, отметил юрист Андрей Гмырин
Фото: depositphotos.com

Если Кабмин продолжит делать ставку на место в мировых рейтингах и тянуть с системными реформами, Украина не будет привлекательной для инвесторов, пишет в своем блоге на LIGA.net доцент Университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Он напомнил, что 16 сентября Всемирный банк сообщил о своем отказе в дальнейшем публиковать данные ежегодного отчета собственного проекта Doing Business Project, касающиеся простоты ведения бизнеса в разных странах. Причиной отказа стало недоверие действующего руководства банка к методологии и итогам этих исследований.

Гмырин отметил со ссылкой на публикации в СМИ, что якобы специалисты, которые до сих пор занимались проектом, оказались ангажированными в пользу одной из стран. В частности, речь идет о нынешнем директоре-распорядителе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, которая раньше работала исполнительным директором Всемирного банка. Георгиева якобы оказывала давление на подчиненных из проекта Doing Business, чтобы те в своих выводах повысили рейтинговые показатели Китая.

Этот скандал может иметь негативные последствия для экономических перспектив Украины, считает Гмырин. По его словам, в последние годы Кабмин приложил немало усилий и времени для того, чтобы улучшить позиции страны в рейтинге Doing Business. Правительство делало это в расчете на то, что более высокое место и, соответственно, доверие к Украине побудят иностранных инвесторов вкладывать больше денег в украинскую экономику. Этот расчет был логичным, считает эксперт.

"Я не считаю, что все наши предыдущие усилия напрасны. Во-первых, репутационный удар по Doing Business Project еще не означает полной утраты доверия к нему со стороны инвесторов. Учтите: обвинения касались конкретного должностного лица, а не рейтинга в целом. Во-вторых, фактор простоты ведения бизнеса рассчитывают не только специалисты Всемирного банка, но и другие ведущие рейтинговые компании. Как такового универсального экономического рейтинга, который бы оценивал инвестиционную привлекательность той или иной страны, в мире не существует. Каждый участник рынка может разработать собственную шкалу оценки состояния национальной экономики – вопрос лишь в том, что некоторые (особенно профильные) рейтинговые агентства имеют большую авторитетность по сравнению с другими", – объяснил он.

Гмырин отметил, что, решая, где эффективнее разместить средства, бизнес среди прочего опирается на аналитику ведущих рейтинговых агентств мира, таких как A.M. Best, Fitch, Moody's, Standard & Poor's.

"Именно поэтому считаю, что украинское правительство должно сосредоточиться не столько на достижении высокого показателя в мировых рейтингах, сколько на проведении качественных изменений в экономике страны. И здесь я еще раз должен напомнить о важности комплексных и системных реформ. Тех, которые предусматривают реструктуризацию налоговых и контролирующих органов, централизацию их функций, широкую либерализацию системы налогообложения, проведение настоящей амнистии капиталов и введение налога на выведенный капитал, автоматизацию и цифровизацию администрирования налогов, сокращение административного давления на бизнес и тому подобное. Мы должны изменить саму философию действующей налоговой системы – с репрессивной на стимулирующую. Ведь именно это будет побуждать инвесторов вкладывать средства в Украину", – считает юрист.

Гмырин напомнил, что рейтинг Всемирного банка свидетельствовал об уровне простоты открытия и ведения бизнеса, наличии разумных правил его регулирования, гибкости в налогообложении, получении доступных кредитов, возможности законодательной и фактической (в судах) защиты прав инвесторов. Составлять рейтинг Doing Business Project международная финансовая организация начала с 2003 года, он применялся для 190 стран мира. По словам автора, каждое украинское правительство стремилось получить для своего государства более высокое место в этом списке. Как следствие, за 11 лет Украина поднялась с 142-й на 64-ю позицию.

Юрист подчеркнул, что не берется судить, были ли в рейтинге на самом деле манипуляции.

"Однако, если они имели место, тогда аудиторам предстоит выяснить, сама ли госпожа Георгиева их инициировала, или, возможно, подтасовка показателей носила системный характер. При любом варианте репутация Doing Business потерпела серьезный удар и для Украины это будет иметь не лучшие последствия. Особенно если учесть, сколько усилий наши чиновники потратили на завоевание доверия среди специалистов этого проекта Всемирного банка. Очевидно, Кабмину придется вносить изменения в национальную программу развития экономики, в частности в той ее части, которая предусматривает вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business, и искать другие бенчмарки для постановки стратегических целей", – отметил он.

Ключевые критерии для подобных рейтингов универсальные, написал Гмырин: это минимальное фискальное давление государства на бизнес, общая платежеспособность населения, оптимальная капитализация банков и стабильность финансовой системы, гибкая монетарная политика, правовая защищенность инвесторов, эффективное антимонопольное регулирование, политическая стабильность и другие факторы.

"Если Кабмину удастся улучшить перечисленные показатели, позиции Украины во всех ведущих экономических рейтингах непременно возрастут. И тогда в случае очередного скандала, подобного тому, который произошел с Doing Business Project, чиновникам не придется хвататься за голову", – подытожил эксперт.

Теги: рейтинг, инвестиции, экономика, бизнес, реформы, Всемирный банк, финансы, Doing Business, Андрей Гмырин
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