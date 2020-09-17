Novus покупает сеть супермаркетов Billa

Антимонопольный комитет Украины приступил к финальной фазе рассмотрения сделки по покупке сети супермаркетов Billa компанией Consul Trade House UAB – единственным участником ООО "Новус Украина".

Сеть Billa насчитывает в Украине 35 магазинов, их хочет купить Novus Фото: billa.ua

Компания Consul Trade House UAB – единственный участник ООО "Новус Украина" и австрийская компания Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", владеющей сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

Об этом 16 сентября сообщила Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на пресс-службу Novus.

Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, уточнили в ассоциации.

Сейчас идет финальное согласование сделки Антимонопольным комитетом, говорится в сообщении.

О завершении сделки и дальнейших планах развития Novus и Billa будет объявлено дополнительно.

Сеть Billa насчитывает в Украине 35 магазинов, Novus – 47 супермаркетов.