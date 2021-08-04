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Официальное казино Slots City получило лицензионный софт Greentube/Novomatic

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Холдинг принял решение инвестировать в Украину после легализации рынка азартных игр, которая состоялась в прошлом году
Холдинг принял решение инвестировать в Украину после легализации рынка азартных игр, которая состоялась в прошлом году
Фото: depositphotos.com

Легальное онлайн-казино Slots City подписало договор на получение лицензионного программного обеспечения с Greentube / Novomatic Interactive, мировым лидером в разработке игорных технологий. Этот контракт является еще одним уверенным шагом к легальному рынку азартных игр в Украине. Официально адаптированные слоты концерна уже появились на SlotsCity.ua.

"Контракт о лицензионном софте с Greentube/Novomatic – это в первую очередь высокий уровень безопасности и защита персональных данных гостей нашего казино, – уверен генеральный директор Slots City Олег Конончук. – Украинский гемблинг только начинает свой путь в легальном мире, и этот наш контракт – решительный шаг к ответственной игре. И если в прошлом году Украина решила перейти от нелегальных казино к открытию рынка в целом, то сегодня мы переходим к легальному рынку программного обеспечения азартных игр, строя цивилизованный рынок гемблинга по лучшим западным образцам".

Руководитель онлайн-казино SlotsCity.ua Павел Грищенко объясняет, что главное отличие легальных платформ от нелегальных – это гарантии. Первая из них – гарантия выплат.

"Нелегальные казино также выплачивают выигрыши, поскольку без этого они рискуют потерять своих клиентов. Но если вдруг вы не получите свои деньги у "серого оператора" – никаких гарантий возврата средств нет. Вторая гарантия – использование лицензионного софта, который исключает возможность обмана в игре. Легальные казино могут гарантировать отдачу на уровне 94–98%, поскольку используют лицензионное ПО, на работу которого невозможно повлиять. Лицензия обязывает оператора защищать игрока. Взять хотя бы личные данные: пиратские операторы казино могут обмениваться информацией о своих клиентах со своими партнерами, а в нашем случае данные клиентов будут защищены законом", – говорит Павел Грищенко.

Третья гарантия – ответственная игра.

"Это означает, что к платформе онлайн-казино могут быть допущены только люди, которым разрешено играть в азартные игры по закону, и в любом случае они могут обратиться за помощью или сообщить о нарушении своих прав. Легальное казино будет валидировать вас со старта. Это включает внесение паспортных данных, проверку возраста оператором и тому подобное. Платформа должна позаботиться о том, чтобы в азартные игры не играли те люди, которым нельзя этого делать по закону", – уверен Павел Грищенко. 

Для лицензионного казино Slots City онлайновое сотрудничество – это уже второй этап партнерства с Greentube/Novomatic. Автоматы компании уже есть в оффлайне в игровых залах Slots City, которые недавно открылись в Киеве и Одессе. Всего в коллекции лицензионного казино Slots City – лучшие работы всемирно известных компаний. Гости выбирают из более чем 1500 популярных слотов.

Быстрая регистрация, бонусные программы, участие в турнирах и лотереях – все эти услуги Slots City предоставляет исключительно в правовом поле страны, высоко ценя социальную ответственность ведения бизнеса. Принцип ответственной игры является основной ценностью международного холдинга Storm International, в состав которого входит Slots City.

Холдинг принял решение инвестировать в Украину после легализации рынка азартных игр, которая состоялась в прошлом году. Кроме онлайн-казино и игровых залов Slots City, в холдинг входит казино "Шангри Ла Киев" (находится в отеле Fairmont). Бренд Shangri La хорошо знаком игрокам во всем мире и за свою почти полувековую историю стал признанным местом для игр высочайшего класса. Shangri La объединяет лучшие казино в Ереване, Минске, Тбилиси и входит в рейтинг топ-развлечений согласно Tripadvisor. Казино сети уже пять лет подряд становятся лучшими по итогам проведения национальных премий Golden Brand в Тбилиси и "Выбор года" в Минске.

Теги: лотерея, азартные игры, казино
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