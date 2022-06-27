PayPal продлила период без комиссий для пользователей из Украины

По его словам, за три месяца работы PayPal украинцы создали более 200 тыс. аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 млн. С помощью этой системы украинцы могут поддерживать родных за границей и собирать пожертвования на армию со всего мира.
Он также отметил, что следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов.
"Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет-магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", – сказал министр.
Федоров поблагодарил главу PayPal Дена Шульмана за поддержку Украины и около $0,5 млрд, которые при содействии компании поступили на счета благотворительных организаций, помогающих украинцам по всему миру.
PayPal в Украине была доступна с ограниченным функционалом – с 2018 года украинцы могут создавать аккаунты в системе и привязывать к ним свои карты, чтобы потом расплачиваться ими на иностранных сайтах. При этом нельзя было принимать и выводить со счета деньги на карты украинских банков.
17 марта PayPal расширила возможности отправки и получения переводов между друзьями и родственниками для украинских клиентов. Украинцы получили возможность делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить их на украинские банковские карты.