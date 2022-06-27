PayPal продлила период без комиссий для пользователей из Украины

PayPal в Украине была доступна с ограниченным функционалом, но в марте компания расширила его Фото: depositphotos.com

По его словам, за три месяца работы PayPal украинцы создали более 200 тыс. аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 млн. С помощью этой системы украинцы могут поддерживать родных за границей и собирать пожертвования на армию со всего мира.

Он также отметил, что следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов.

"Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет-магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", – сказал министр.

Федоров поблагодарил главу PayPal Дена Шульмана за поддержку Украины и около $0,5 млрд, которые при содействии компании поступили на счета благотворительных организаций, помогающих украинцам по всему миру.