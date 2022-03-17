PayPal начала работать полноценно в Украине

Он опубликовал письмо, полученное от компании.
"Мы рады заявить о запуске услуг личных переводов, а также позволяем перечислять средства из своего кошелька PayPal на кредитные или дебетовые карты. Мы верим, что это поможет людям в Украине получать средства от их друзей и семьи по всему миру", – говорится в документе.
Теперь украинцы могут делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить их на украинские банковские карты, уточнил Федоров.
Кроме того, PayPal отменила комиссию для клиентов, которые отправляют или получают деньги на украинские счета PayPal, говорится в релизе на сайте компании.
PayPal приостановила деятельность в России после начала вторжения РФ в Украину, писало агентство Reuters 5 марта. Федоров поблагодарил компанию за решение. 7 марта он отправил руководству PayPal письмо, в котором пригласил компанию в Украину.
Война России против Украины. Главное
PayPal в Украине была доступна с ограниченным функционалом – с 2018 года украинцы могут создавать аккаунты в системе и привязать к ним свои карты, чтобы потом расплачиваться ими на иностранных сайтах. При этом нельзя принимать и выводить со счета деньги на карты украинских банков.