Молдова начала принимать документы украинцев в приложении "Дія" – Федоров

"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії". Уверен, что это только начало великой международной истории "Дії", – написал вице-премьер.

Контекст:

30 марта 2021 года закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным, приняла Верховная Рада. Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов. 23 августа закон вступил в силу.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении "Дія" с апреля 2020 года.