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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федоров сообщил, сколько денег украинцы перевели на армию через приложение "Дія"

Федоров: Знаем, что можете еще больше
Федоров: Знаем, что можете еще больше
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Более 100 тыс. пользователей перевели на нужды армии 100 млн грн. Об этом в своем аккаунте в Telegam сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"100 млн грн на украинскую армию через "Дію"! Такую сумму собрали благодаря более чем 100 тыс. пользователей приложения. Спасибо каждому из вас. Знаем, что можете еще больше. Итого – к победе", – написал министр.

Теги: Украина, армия, война, украинцы, война России против Украины, Михаил Федоров, приложение Дія
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