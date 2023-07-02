ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Пересмотр предельных цен не приведет к существенному росту цен на электроэнергию – экономист

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Олег Пендзин: Нужно понимать, что [государственный] бюджет никаким энергогенерирующим и энергопотребительским компаниям не помогает
Олег Пендзин: Нужно понимать, что [государственный] бюджет никаким энергогенерирующим и энергопотребительским компаниям не помогает
Фото: espreso.tv

Недавнее решение о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии не повлечет за собой существенных колебаний цен на электричество. Об этом в эфире "5 канала" заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он пояснил, что price cap на рынке электрической энергии – это максимально допустимые цены, в то время как в действительности средняя цена рынка меньше. В качестве примера он привел недавний аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии на июль.

"Средняя цена, которую они зафиксировали, была где-то на уровне 3086 грн за МВт/час. Это чуть больше 3 грн/кВт-ч. Притом что на июнь, когда были торги, цена за киловатт была 2,80 грн/кВт-час. То есть в price cap в 7,20 грн/кВт-ч – очень много", – рассказал экономист, отметив, что новые price cap дадут возможность импортировать электроэнергию, если ее будет не хватать.

Пендзин уточнил, что, по оценкам экспертов энергетического рынка, такое повышение максимальных цен на рынках электроэнергии может поднять цену электроэнергии не более чем на 10–15%. По словам экономиста, это позволит улучшить ситуацию с ликвидностью в энергетическом секторе, чтобы компании могли подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

"Дефицит на рынке сегодня где-то 80 миллиардов. То, что подняли для населения, перекроет 30 миллиардов. А энергоснабжающим компаниям и генерациям нужно готовиться к зиме. Там миллиард долларов нужно вложить в восстановление… и нужно понимать, что [государственный] бюджет никаким энергогенерирующим и энергопотребительским компаниям не помогает", – рассказал экономист.

Контекст:

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), также не ожидают существенного роста стоимости электроэнергии для бизнеса в связи с изменением ценовых ограничений на энергорынке.

27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.

Теги: энергетика, импорт, цены, электричество, электроэнергия, НКРЭКУ, Олег Пендзин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180550)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79261)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70392)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63621)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59030)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48492)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48273)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37982)
 
 
 
 