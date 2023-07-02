Пересмотр предельных цен не приведет к существенному росту цен на электроэнергию – экономист

Он пояснил, что price cap на рынке электрической энергии – это максимально допустимые цены, в то время как в действительности средняя цена рынка меньше. В качестве примера он привел недавний аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии на июль.

"Средняя цена, которую они зафиксировали, была где-то на уровне 3086 грн за МВт/час. Это чуть больше 3 грн/кВт-ч. Притом что на июнь, когда были торги, цена за киловатт была 2,80 грн/кВт-час. То есть в price cap в 7,20 грн/кВт-ч – очень много", – рассказал экономист, отметив, что новые price cap дадут возможность импортировать электроэнергию, если ее будет не хватать.

Пендзин уточнил, что, по оценкам экспертов энергетического рынка, такое повышение максимальных цен на рынках электроэнергии может поднять цену электроэнергии не более чем на 10–15%. По словам экономиста, это позволит улучшить ситуацию с ликвидностью в энергетическом секторе, чтобы компании могли подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

"Дефицит на рынке сегодня где-то 80 миллиардов. То, что подняли для населения, перекроет 30 миллиардов. А энергоснабжающим компаниям и генерациям нужно готовиться к зиме. Там миллиард долларов нужно вложить в восстановление… и нужно понимать, что [государственный] бюджет никаким энергогенерирующим и энергопотребительским компаниям не помогает", – рассказал экономист.