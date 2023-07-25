Почти весь украинский металлолом через ЕС отправляют в Турцию и Индию – СМИ

Отгрузка в страны ЕС позволяет предпринимателям платить вывозную пошлину по ставке €3 за тонну, а не €180 Фото: depositphotos.com

Отгрузка в страны ЕС позволяет предпринимателям платить вывозную пошлину по ставке €3 за тонну, а не €180. Металлолом из Украины через ЕС таким образом реэкспортируют преимущественно в Турцию и Индию, утверждает автор материала Виталий Серебрянников. По данным Государственной таможенной службы, прямые поставки европейским металлургам в первом полугодии составили от 5% до 10% от всего экспорта.

"Например, Венгрия и Словакия, в которых есть метзаводы, за шесть месяцев получили около 1,5 тыс. т украинского сырья. Еще одна крупная поставка из дунайских портов состоялась в мае в адрес греческого предприятия объемом до 5 тыс. т. И на этом все!" – сказано в статье.

Польша, Литва и Болгария получают металлолом в основном в адрес трейдеров в морских портах: за шесть месяцев 2023 года почти 90% украинского экспорта металлолома (до 80 тыс. т) направили на склады польских торговцев.

"Несомненно, какая-то доля от этого объема попала и на польские метзаводы, но, согласно таможенной статистике Польши, страна значительно увеличила экспорт металлолома в Турцию и Индию в контейнерах. Аналогичная ситуация с Литвой, где весь украинский металлолом "потребляет" морской порт города Клайпеда", – пишет журналист.

К концу полугодия экспорт наладили также в Болгарию, из которой также может происходить реэкспорт в Турцию, сказано в материале.