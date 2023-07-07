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Разбитая российская бронетехника может частично использоваться для производства стали – СЕО "Метинвеста"

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Противотанковые ежи переплавлять еще не время, заявил Юрий Рыженков
Противотанковые ежи переплавлять еще не время, заявил Юрий Рыженков
Фото: golos.com.ua

Разбитая российская военная техника, сотни тонн которой лежат в Украине, может использоваться в качестве металлолома лишь частично, так как у такого сырья плохой состав. Только 5% такого лома можно добавлять при производстве, чтобы получить качественный металл. Об этом рассказал генеральный директор металлургической компании "Метинвест" Юрий Рыженков, сообщает пресс-служба.

"Многие люди думают, что можно разбитую бронетехнику взять, просто переплавить и сделать новый металл или новую технику. Но это не так. Те остатки – достаточно сложная история, в их металле много дополнительных веществ. Просто так добавить его в наш металл мы не можем, ведь просто не получаем то качество металла, который мы хотим на выходе. Если говорить о вражеской бронетехнике, то ее лом может составлять только 5% в составе новой украинской стали", – пояснил Рыженков.

Он также отметил, что противотанковые ежи могут быть переплавлены снова на металл, однако этого не стоит делать, пока Россия существует как государство.

"Даже когда закончится война, Россия никуда не денется и на время она останется агрессивной к нам страной. Защита от России останется в повестке дня на многие годы, поэтому я думаю, что ежи рано переплавлять. Напротив, придется делать больше защитных сооружений для защиты границы Украины", – резюмировал руководитель.

Контекст:

Металлолом военного происхождения – конверсионный – потенциально опасен, в Украине необходимо разработать механизмы его хранения, утилизации и вывоза. Об этом заявил нардеп Муса Магомедов.

Украина и Европейский союз могут столкнуться с серьезными рисками бесконтрольного вывоза лома военного происхождения из зоны боевых действий на экспорт, сообщила эксперт по вопросам национальной безопасности Анна Коваленко.

Теги: военная техника, Метинвест, утилизация, металлургия, бронетехника, металлолом, Юрий Рыженков
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