Разбитая российская бронетехника может частично использоваться для производства стали – СЕО "Метинвеста"

"Многие люди думают, что можно разбитую бронетехнику взять, просто переплавить и сделать новый металл или новую технику. Но это не так. Те остатки – достаточно сложная история, в их металле много дополнительных веществ. Просто так добавить его в наш металл мы не можем, ведь просто не получаем то качество металла, который мы хотим на выходе. Если говорить о вражеской бронетехнике, то ее лом может составлять только 5% в составе новой украинской стали", – пояснил Рыженков.

Он также отметил, что противотанковые ежи могут быть переплавлены снова на металл, однако этого не стоит делать, пока Россия существует как государство.

"Даже когда закончится война, Россия никуда не денется и на время она останется агрессивной к нам страной. Защита от России останется в повестке дня на многие годы, поэтому я думаю, что ежи рано переплавлять. Напротив, придется делать больше защитных сооружений для защиты границы Украины", – резюмировал руководитель.