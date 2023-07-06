Оккупанты не смогут запустить "Азовсталь" – СЕО "Метинвеста"

"Мы когда-то поднимали архивы восстановления Мариуполя и Донецка после Второй мировой войны. И видели, что на "Азовстали" первую печь задули через шесть месяцев после освобождения, а на Донецком металлургическом – даже через четыре месяца. Но не надо забывать, что у нас нет желания восстанавливать старую технологию, существовавшую на ММК имени Ильича и "Азовстали", потому что это уже вчерашний день. Сегодня весь мир движется к "зеленой" металлургии, электрометаллургии, и восстановление наших комбинатов в Мариуполе будет происходить в этом русле. Возобновление производства по новым "зеленым" технологиям потребует больше времени, ведь нужно будет строить почти с нуля. Это занимает от трех до пяти лет", – пояснил Рыженков.

По его словам, невозможно оценить степень повреждения комбинатов, но вероятность, что оккупанты смогут запустить их работу, остается очень низкой.

"То, что мы видим на фото и видео, выглядит так, что повреждения серьезны. Однако я не оставляю надежду, что мы сможем возобновить некоторые производства на "Азовстали", когда украинские военные освободят Мариуполь. Возможности сейчас восстановить что-либо на производстве "Азовстали" мы не видим. Думаю, максимум, для чего они будут использовать "Азовсталь" или ММК им. Ильича, это в качестве ремонтной базы", – подчеркнул руководитель.

Он акцентировал, что о восстановлении заводов может идти речь только одновременно с полным восстановлением Мариуполя, фактически разрушенного оккупантами: для этого был создан проект Мариуполь Reborn, к реализации которого присоединился "Метинвест".

"Уже сейчас [владелец компании] Ринат Ахметов присоединился к проекту Мариуполь Reborn. Мы выделили средства на функционирование центра, который позволит разработать стратегию развития города, и это важно. Мы все понимаем, что были хорошие вещи в Мариуполе, но было и то, что нам не хотелось бы повторять. Поэтому нужна новая стратегия города, в том числе новая промышленная стратегия. Нельзя просто прийти и сказать: сейчас мы полностью отстроим "Азовсталь". Сегодня "Азовсталь" – это символ, это крепость. Поэтому нам предстоит понять, какая часть металлургии должна оставаться в Мариуполе, как она будет выглядеть и как должна выглядеть так называемая промышленная карта города. И только тогда начинать отстраивать город", – заявил Рыженков.