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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не смогут запустить "Азовсталь" – СЕО "Метинвеста"

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Юрий Рыженков: Сегодня "Азовсталь" это символ, это крепость
Юрий Рыженков: Сегодня "Азовсталь" – это символ, это крепость
Фото: metinvest.media

Восстановление металлургических комбинатов "Азовсталь" и ММК им. Ильича после победы будет базироваться на современных "зеленых" технологиях, а восстановление займет от трех до пяти лет. Перед этим будет создана новая промышленная карта Мариуполя. Об этом рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в проекте FAQ talks. Текстовая версия опубликована на сайте компании 6 июля.

"Мы когда-то поднимали архивы восстановления Мариуполя и Донецка после Второй мировой войны. И видели, что на "Азовстали" первую печь задули через шесть месяцев после освобождения, а на Донецком металлургическом – даже через четыре месяца. Но не надо забывать, что у нас нет желания восстанавливать старую технологию, существовавшую на ММК имени Ильича и "Азовстали", потому что это уже вчерашний день. Сегодня весь мир движется к "зеленой" металлургии, электрометаллургии, и восстановление наших комбинатов в Мариуполе будет происходить в этом русле. Возобновление производства по новым "зеленым" технологиям потребует больше времени, ведь нужно будет строить почти с нуля. Это занимает от трех до пяти лет", – пояснил Рыженков.

По его словам, невозможно оценить степень повреждения комбинатов, но вероятность, что оккупанты смогут запустить их работу, остается очень низкой.

"То, что мы видим на фото и видео, выглядит так, что повреждения серьезны. Однако я не оставляю надежду, что мы сможем возобновить некоторые производства на "Азовстали", когда украинские военные освободят Мариуполь. Возможности сейчас восстановить что-либо на производстве "Азовстали" мы не видим. Думаю, максимум, для чего они будут использовать "Азовсталь" или ММК им. Ильича, это в качестве ремонтной базы", – подчеркнул руководитель.

Он акцентировал, что о восстановлении заводов может идти речь только одновременно с полным восстановлением Мариуполя, фактически разрушенного оккупантами: для этого был создан проект Мариуполь Reborn, к реализации которого присоединился "Метинвест".

"Уже сейчас [владелец компании] Ринат Ахметов присоединился к проекту Мариуполь Reborn. Мы выделили средства на функционирование центра, который позволит разработать стратегию развития города, и это важно. Мы все понимаем, что были хорошие вещи в Мариуполе, но было и то, что нам не хотелось бы повторять. Поэтому нужна новая стратегия города, в том числе новая промышленная стратегия. Нельзя просто прийти и сказать: сейчас мы полностью отстроим "Азовсталь". Сегодня "Азовсталь" – это символ, это крепость. Поэтому нам предстоит понять, какая часть металлургии должна оставаться в Мариуполе, как она будет выглядеть и как должна выглядеть так называемая промышленная карта города. И только тогда начинать отстраивать город", – заявил Рыженков.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты обстреливали город из всех видов оружия. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации. Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода до начала мая также были сотни гражданских. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников. По состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них. Оккупанты до сих пор удерживают около 700 азовцев, сообщили в подразделении Министерства обороны.

Теги: Ринат Ахметов, оккупация, Мариуполь, Метинвест, Азовсталь, металлургия, Юрий Рыженков, восстановление
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