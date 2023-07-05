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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя Химик: Для меня победы уже не будет. Мой город разрушили, кучу моих друзей убили… Только если РФ распадется, наверное, смогу назвать это победой

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Касаткин родился в Мариуполе
Касаткин родился в Мариуполе
Фото: khimikdavid / Instagram

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону офицер "Азова", один из защитников Мариуполя Донецкой области Давид Касаткин (позывной Химик) ответил на вопрос, уверен ли он в победе украинской армии над российскими оккупантами.

"Для меня победа – это философский вопрос, потому что для меня победы уже не будет никакой. Мой город разрушили, кучу моих друзей убили… Для меня будет победа, если Российская Федерация распадется. Возможно, тогда я смогу это назвать победой. А если мы вернем свои границы – для меня это будет просто, что мы выстояли", – объяснил Химик.

Он не исключил, что война продлится "очень долго", но не стал "загадывать".

"Может завтра [война] и закончиться на самом деле", – считает защитник Мариуполя.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Касаткин родился в 1996 году в Мариуполе. В 18 лет вступил в "Азов". В 2022 году принимал участие в обороне Мариуполя, в том числе "Азовстали". В мае – сентябре 2022 года находился в плену у российских оккупантов. 

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты обстреливали город со всех видов оружия. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода до начала мая также были сотни гражданских.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников МариуполяПо информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников, по состоянию на конец мая 2023 года из российского плена вернулось более 500 из них, в том числе Касаткин.  

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Давид Касаткин
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