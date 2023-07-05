Защитник Мариуполя Химик: Для меня победы уже не будет. Мой город разрушили, кучу моих друзей убили… Только если РФ распадется, наверное, смогу назвать это победой

"Для меня победа – это философский вопрос, потому что для меня победы уже не будет никакой. Мой город разрушили, кучу моих друзей убили… Для меня будет победа, если Российская Федерация распадется. Возможно, тогда я смогу это назвать победой. А если мы вернем свои границы – для меня это будет просто, что мы выстояли", – объяснил Химик.

Он не исключил, что война продлится "очень долго", но не стал "загадывать".

"Может завтра [война] и закончиться на самом деле", – считает защитник Мариуполя.

Защитник Мариуполя Давид Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube