Каждый шестой сотрудник "Метинвеста" воюет в рядах сил обороны Украины – Рыженков

"К сожалению, более 1,5 тыс. наших сотрудников или членов их семей погибли или были ранены на этой войне. Это включая потери как среди военных – мобилизованных сотрудников, так и среди гражданских. Более 8 тыс. наших сотрудников сейчас воюют в рядах сил обороны Украины. Из них, к сожалению, мы потеряли более 200 человек, а более 500 получили ранения", – сказано в сообщении.

По словам Рыженкова, главные вызовы сегодня – это сохранить команду, максимально помочь мобилизованным сотрудникам и семьям, эвакуируемым из городов ожесточенных боев, и сохранить работу предприятий, а самое тяжелое решение за последний год – остановка Авдеевского коксохима.

"Сегодня для нас главный вызов – как сохранить команду, ее лучших представителей, наиболее мотивированных и талантливых. И как сохранить те предприятия, которые есть сейчас. Мы знаем, что каждый день происходят обстрелы и прилетает по нашим предприятиям. Особенно достается Авдеевке, Нью-Йорку, и здесь большой вызов для наших людей. Даже сегодня под обстрелами люди каждый день выходят на работу, они работают, даже когда раздается тревога. Есть такие рабочие места, где люди не могут уйти в укрытие. Они должны оставаться на своем рабочем месте, потому что это непрерывный процесс, а его прерывание может представлять большую опасность, чем удар врага. Во-вторых – как сохранить активы, сделать так, чтобы даже после попадания ракеты или Shahed в наши предприятия они не были серьезно повреждены", – отметил он.

Сейчас "Метинвест" и выплачивает так называемые боевые доплаты на предприятиях, работающих вблизи линии фронта, и пытается максимально обеспечить рабочими местами тех, кто хочет выезжать из городов боевых действий.

"Почти 5 тыс. наших работников из этих городов подали заявки, что они хотят работать дальше в компании, но только 1,5 тыс. трудоустроились уже сейчас. Остальные проходят курсы, которые либо меняют их профессию, либо повышают квалификацию для новых рабочих мест. Уже дальше интеграция идет достаточно быстро. Ведь все эти люди, металлурги и горняки, работали вместе, и они знают оборудование и агрегаты, поэтому достаточно быстро адаптируются на рабочем месте", – подчеркнул Рыженков.