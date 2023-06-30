"Стальной фронт" передал партию "скорых" в Лиман

В городе очень острая потребность в специализированном транспорте для медиков: пока город был под российской оккупацией до октября 2022 года, захватчики похитили и вывезли все автомобили медучреждений. Поэтому медики Лимана остались без возможности перевозить пациентов или добираться до них, отметили в компании.

"В нашем центре первичной медико-санитарной помощи, к сожалению, из восьми автомобилей "Нива" не осталось ни одной: некоторые уничтожены были, другие вывезли – оккупант забрал машины", – рассказал директор центра первичной медико-санитарной помощи Лимана Андрей Ребров.

Три "скорые" "Метинвест" привез из Европы и передал лиманскому центру первичной медико-санитарной помощи. Их общая стоимость, учитывая доставку и ремонт, – 2 млн грн.

"Они очень необходимы. Они помогут прежде всего врачам как можно быстрее добраться до отдаленных уголков общины, и пациенты, нуждающиеся там в помощи, будут уверены, что к ним приедут заблаговременно и окажут помощь", – прокомментировал Ребров.

"Лиман – это прифронтовый город, там ситуация очень сложная, поэтому "Стальной фронт Рината Ахметова" не стал в стороне – мы получили очередную заявку и сразу откликнулись. Конечно, мы помогаем не только военным, но и людям, оказавшимся в затруднительной ситуации в зонах боевых действий. Эти "скорые" пришли из Европы, мы их отремонтировали, привели в нормальное состояние, заправили и теперь отдаем", – объяснил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Группа "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" также привезла из Италии 30 машин скорой помощи для ВСУ. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 5 млрд грн.