ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стальной фронт" передал партию "скорых" в Лиман

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общая стоимость машин, учитывая доставку и ремонт, 2 млн грн
Общая стоимость машин, учитывая доставку и ремонт, – 2 млн грн
Фото: пресс-служба "Метинвеста"

Группа "Метинвест" от имени "Стального фронта Рината Ахметова" закупила и доставила три автомобиля скорой помощи для Лимана. Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста" 30 июня.

В городе очень острая потребность в специализированном транспорте для медиков: пока город был под российской оккупацией до октября 2022 года, захватчики похитили и вывезли все автомобили медучреждений. Поэтому медики Лимана остались без возможности перевозить пациентов или добираться до них, отметили в компании.

"В нашем центре первичной медико-санитарной помощи, к сожалению, из восьми автомобилей "Нива" не осталось ни одной: некоторые уничтожены были, другие вывезли – оккупант забрал машины", – рассказал директор центра первичной медико-санитарной помощи Лимана Андрей Ребров.

Три "скорые" "Метинвест" привез из Европы и передал лиманскому центру первичной медико-санитарной помощи. Их общая стоимость, учитывая доставку и ремонт, – 2 млн грн.

"Они очень необходимы. Они помогут прежде всего врачам как можно быстрее добраться до отдаленных уголков общины, и пациенты, нуждающиеся там в помощи, будут уверены, что к ним приедут заблаговременно и окажут помощь", – прокомментировал Ребров.

"Лиман – это прифронтовый город, там ситуация очень сложная, поэтому "Стальной фронт Рината Ахметова" не стал в стороне – мы получили очередную заявку и сразу откликнулись. Конечно, мы помогаем не только военным, но и людям, оказавшимся в затруднительной ситуации в зонах боевых действий. Эти "скорые" пришли из Европы, мы их отремонтировали, привели в нормальное состояние, заправили и теперь отдаем", – объяснил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Группа "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" также привезла из Италии 30 машин скорой помощи для ВСУ. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 5 млрд грн.

Контекст:

Лиман был оккупирован россиянами в конце мая 2022 года. 

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

Теги: автомобили, оккупация, Лиман, Метинвест, помощь, скорая помощь, Фонд Рината Ахметова, ВСУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Летний французский маникюр с цветами. Видеоурок
Летний французский маникюр с цветами. Видеоурок
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180949)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79310)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70428)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63711)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59166)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48509)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48296)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37993)
 
 
 
 