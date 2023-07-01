Поликлинику в Кривом Роге, где лечат раненых военных, отремонтируют за деньги "Метинвеста"

Реконструкция поликлиники будет капитальной и предусматривает не только замену окон и ремонт фасада, но и смену лифтового оборудования. Объемы помощи и перечень работ были согласованы с операционным директором группы "Метинвест" Александром Мироненко и председателем совета обороны города Александром Вилкулом.

"Уже через несколько недель планируем начинать ремонтные работы. Предусмотрены замена фасада, окон, капремонт приемного отделения, замена лифта, а также работы по благоустройству прилегающей территории. Мы понимаем, что сейчас такое время, когда состояние больниц очень важно. Поэтому как социально ответственный бизнес решили приобщиться к восстановлению этой больницы. На реализацию проекта "Метинвест" направит 40 млн грн", – рассказал Мироненко.

Несмотря на все сложности военного времени, жители Кривого Рога, вынужденные переселенцы и раненые военнослужащие должны получать качественные медицинские услуги, убежден Вилкул.

"Во время войны Кривой Рог стал надежной госпитальной базой. Через наши больницы прошло более 20 тыс. как раненых, так и бойцов, которым требовалось лечение различных заболеваний. Очень важно сейчас реализовать проекты в области медицины. Теперь реализуем проект вместе с компанией "Метинвест": средства будут направляться в рамках программы социального партнерства, которая много лет действует у нас в городе", – подчеркнул Вилкул.

Компания Рината Ахметова "Метинвест" помогает больницам Кривого Рога с первых дней войны, отметили в пресс-службе. В рамках гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" она наладила передачу медикаментов в Кривой Рог для создания стратегического запаса и обеспечила регулярное поступление лекарств и расходных материалов в больницы, выполняющие функции госпиталей. "Метинвест" передал высокотехнологичное оборудование в хирургические и травматологические отделения. С начала полномасштабного вторжения финансовая поддержка медицинской сферы Кривого Рога составила более 61 млн грн.