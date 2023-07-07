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После бронирования техники для военных "Метинвест" приступит к бронированию кораблей – СЕО компании

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Юрий Рыженков: Сейчас "Метинвест" производит специальные сооружения, защищающие технику от "Ланцетов"
Юрий Рыженков: Сейчас "Метинвест" производит специальные сооружения, защищающие технику от "Ланцетов"
Фото: metinvest.media

Компания "Метинвест" на своих предприятиях произвела уже более 165 тысяч бронежилетов для украинских бойцов и перешла к производству бронещитов для техники. Следующий шаг – разработка брони для кораблей. Об этом в проекте FAQ talks рассказал генеральный директор компании Юрий Рыженков. Текстовую версию компания опубликовала на своем сайте.

"В самом начале войны у меня был телефонный разговор с нашим акционером Ринатом Ахметовым, и он был первым, кто поверил в победу Украины. Он сказал, что мы точно победим, но все должны работать на победу. И мы начали помогать, как и все волонтеры, – везти оборудование, автомобили. Мы передали в ВСУ более 400 автомобилей, почти 2000 тепловизоров, 1200 дронов. То есть достаточно много таких вещей, которые мы передали, даже бронетехнику мы передавали для ВСУ", – пояснил он.

По словам Рыженкова, металлургические предприятия начали налаживать производство средств защиты, необходимых украинским военным.

"За время войны мы освоили 24 новых продукта на наших предприятиях, так или иначе связанных с военной темой. Мы поставили более 150 000 бронежилетов для ВСУ – то есть каждый 10-й военный в ВСУ одет в бронежилет из стали "Метинвеста". Я разговаривал с ребятами на передовой, они говорили, что брали бронежилеты, которые поставлялись из-за границы, доставали оттуда керамические плиты, а вместо них ставили метинвестовские. Потому что больше доверяли стали нашей продукции. Это очень приятно", – признался Рыженков.

После разработки бронестали для защиты бойцов компания начала разрабатывать специальные "стальные тайники" – укрытия для блиндажей, способные выдержать артиллерийский обстрел, а также броню для военной техники.

"Сейчас "Метинвест" производит специальные защитные сооружения, защищающие технику от "Ланцетов". Также производим на технику защитные бронированные обвесы, которые затем могут использоваться машинами для разминирования или просто для передвижения на поле боя. А еще сейчас мы пытаемся поставить нашу сталь на испытания, может ли она использоваться для бронирования кораблей и катеров", – рассказал Рыженков.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" "Метинвест" направил в поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинская армия уже получило 1200 дронов, что делает группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию, подчеркивают в пресс-службе. Также компания передала 1700 тепловизоров и 411 автомобилей, в том числе "скорых". Для заправки техники предоставили 1,2 млн л горючего.

Теги: Метинвест, бронежилеты, металлургия, бронетехника, сталь, ВСУ, корабли, Юрий Рыженков
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