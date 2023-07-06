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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стальной фронт" отправил на передовую очередную партию багги

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Мобильные авто имеют простую конструкцию, легко ремонтируются, а значит, смогут прослужить дольше и будут эффективно работать на победу Украины, заявили в "Метинвесте"
Мобильные авто имеют простую конструкцию, легко ремонтируются, а значит, смогут прослужить дольше и будут эффективно работать на победу Украины, заявили в "Метинвесте"
Фото: metinvest.media

К украинским бойцам на передовую отправились еще 12 автомобилей багги, металлопродукцию для производства которых передал "Метинвест-СМЦ" в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт", сообщили 6 июля в пресс-службе "Метинвеста". Инициативу основал бизнесмен Ринат Ахметов.

В компании отметили, что багги – это быстрые, маневренные, простые и надежные авто, которые отлично зарекомендовали себя в составе малых групп бойцов. Благодаря простой конструкции и высокой проходимости они легко передвигаются по бездорожью и прекрасно подходят для быстрых рейдов в тыл врага и разведки, сообщили в пресс-службе. В зависимости от модели багги могут комплектоваться различными видами вооружения, в том числе пулеметами или гранатометами, а их экипаж обычно состоит из двух-трех бойцов.

"Конкурентным преимуществом во время войны является эффективная техника. Осознавая потребность ВСУ в быстрых и практичных авто, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" компания поддержала производство багги для воинов. Мобильные автомобили имеют простую конструкцию, легко ремонтируются, а значит, смогут прослужить дольше и будут эффективно работать на победу Украины", – отметил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Игорь Тонев.

Фото: metinvest.media
Фото: metinvest.media

Сотрудничество "Метинвест-СМЦ" и Оперативного командования "Юг" по производству багги началось в марте 2023 года. Тогда по запросу военных компания передала 3,8 т проката для первых 10 автомобилей. Недавно из металлопродукции изготовили еще 12 багги. Среди других в Украине разработаны следующие модели багги: "Пегас 1,2"; Fantom; "Призрак"; "Боги ТС"; "Легкий автомобиль высокой проходимости (Азов)"; "Мамай"; "Ярик" (VOLS).

Также группа "Метинвест" оборудует военные машины, нуждающиеся в дополнительной защите экипажа, специальными бронебойными щитами из утолщенной стали. Такие щиты производят на предприятиях компании: 120 автомобилей уже получили свои щиты, еще 80 – получат их в ближайшее время.

"Стальной фронт" – это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Бойцы получили от компаний уже более 165 тыс. бронежилетов, 1,4 тыс. дронов (такого количества беспилотников, подчеркивают в компании, не поставляет в армию ни один частный бизнес), а также 2,4 тыс. дальномеров, тепловизоров и биноклей. Кроме того, компании поставили бойцам более 4 тыс. буржуек и почти 1000 авто. А для заправки авто и техники компании поставили 1,4 млн л топлива. Всего же помощь Рината Ахметова Украине и украинцам составила 5,5 млрд. грн.

Теги: автомобили, бизнес, Метинвест, ВСУ, бизнесмен
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