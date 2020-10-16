Политолог Сазонов: Директор "Медицинских закупок Украины" пытается провернуть “оборудку” на китайских томографах

Директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов закупает дешевое китайское оборудование по цене оригинала и врачи в Украине не смогут использовать его в своей работе, утверждает политический эксперт Кирилл Сазонов.

Сазонов утверждает, что выбор компании, которая получит 15 миллионов за томографы, "очевидно, очень странный" Фото: depositphotos.com

Директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов закупает китайские томографы, которые не соответствуют техническим требованиям, по стоимости оригинала. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов пытается провернуть "оборудку" на китайских томографах, на которой заработают все, кроме украинской медицины и украинских пациентов. Начнем с того, что "Медицинские закупки" объявили конкурс на закупку томографов, в котором победила компания "АФС Медицинтехник". Эта компания якобы является официальным представителем Philips в Украине", – написал эксперт.

При этом, по его словам, "АФС Медицинтехник" принадлежит компании "АФС Медицинтехник ГМБХ". Этой компанией, отмечает Сазонов, в свою очередь владеет гражданин России Александр Халимов, который через другие свои фирмы сотрудничает, помимо прочих, с минобороны РФ.

"Так что выбор компании, которая получит 15 миллионов, очевидно, очень странный", – написал он.

Сазонов отметил, что предлагаемые томографы – не оригинальное оборудование, а китайские аналоги, которые Жумадилов закупает по цене, сопоставимой со стоимостью оригинала. По мнению эксперта, оборудование не соответствует техническим характеристикам, которые указаны в конкурсе.

"Господин Жумадилов закупает дешевое китайское оборудование по цене оригинала, которое затем наши врачи не смогут использовать в своей работе. И все это пытаются прикрыть "экономией бюджета", хотя по факту это его прямое и бессмысленное растрачивание", – подытожил Кирилл Сазонов.