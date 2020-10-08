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С конца октября начнутся поставки аппаратов ИВЛ – Минздрав Украины

200 аппаратов искусственной вентиляции легких будут поставлены в Украину в конце октября, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

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Минздрав в мае предоставил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" медико-технические характеристики для закупки аппаратов ИВЛ
Минздрав в мае предоставил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" медико-технические характеристики для закупки аппаратов ИВЛ
Фото: depositphotos.com

Поставки аппаратов искусственной вентиляции легких начнутся с конца октября. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она пояснила, что Минздрав еще в мае предоставил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" медико-технические характеристики для закупки аппаратов ИВЛ.

"30 сентября заключили договор о закупке аппаратов ИВЛ в количестве 100 единиц на сумму 42 млн грн, 5 октября Минздрав согласовал второй договор на закупку еще 100 единиц. С конца октября начнутся поставки", – отметила Шаталова.

По ее словам, продолжаются закупки и поставки другого оборудования и медикаментов, в том числе 161 компьютерного томографа.

"В настоящее время все позиции, предусмотренные к закупке, находятся в торгах на общую сумму более 5,5 млрд грн, есть намерения заключить договоры на 1,2 млрд грн. Уже заключены договоры на 354 млн грн", – подчеркнула Шаталова.

Она добавила, что Минздраву из фонда борьбы с COVID-19 выделили в целом 14,345 млн грн.

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекциейИзначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

Теги: госбюджет, Минздрав, Светлана Шаталова, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ, Медзакупки
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