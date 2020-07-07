Правительство Украины получило €11,5 млн от Евросоюза на реформу госуправления

Общая сумма предоставленной Киеву финансовой поддержки ЕС с учетом полученных в 2017–2019 годах трех предыдущих траншей составляет €47,1 млн, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В 2016 году ЕС выделил €104 млн на реформу госуправления в Украине Фото: depositphotos.com

Правительство Украины получило €11,5 млн бюджетной поддержки от Европейского союза на реформирование государственного управления. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что это уже четвертый транш, который Киев получил от Европейской комиссии в рамках соглашения между правительством Украины и Евросоюзом о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине", заключенного 19 декабря 2016 года.

"Указанные средства выделены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе. Они будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета", – уточнили в Минфине.

По данным ведомства, для получения помощи от ЕС Кабмин Украины выполнил ряд условий. Среди них:

обеспечение достаточного прогресса в реализации стратегии реформирования государственного управления;

реализация обоснованной макроэкономической политики, ориентированной на стабильность;

прогресс в реализации пересмотренной стратегии развития системы управления государственными финансами;

прогресс в доступе общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.

Общая сумма предоставленной финансовой поддержки ЕС с учетом полученных в 2017–2019 годах трех предыдущих траншей составляет €47,1 млн.

В июне 2016 года правительство Украины утвердило стратегию реформирования государственного управления на 2016–2020 годы.

В октябре 2016 года ЕС выделил €104 млн на реформу госуправления в Украине.