Правительство Украины получило €11,5 млн от Евросоюза на реформу госуправления

Правительство Украины получило €11,5 млн бюджетной поддержки от Европейского союза на реформирование государственного управления. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что это уже четвертый транш, который Киев получил от Европейской комиссии в рамках соглашения между правительством Украины и Евросоюзом о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине", заключенного 19 декабря 2016 года.
"Указанные средства выделены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе. Они будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета", – уточнили в Минфине.
По данным ведомства, для получения помощи от ЕС Кабмин Украины выполнил ряд условий. Среди них:
Общая сумма предоставленной финансовой поддержки ЕС с учетом полученных в 2017–2019 годах трех предыдущих траншей составляет €47,1 млн.
В июне 2016 года правительство Украины утвердило стратегию реформирования государственного управления на 2016–2020 годы.
В октябре 2016 года ЕС выделил €104 млн на реформу госуправления в Украине.