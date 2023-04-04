Представитель Минцифры Баник: Горжусь украинцами, которые открывали физлицо-предпринимателя во время войны через "Дію". Сейчас у нас реально культура платить налоги

"У нас ФЛП всегда больше открывается, чем закрывается. В марте прошлого года цифры были плюс-минус равными: 11,5 тыс. открытий на 11,4 тыс. закрытий. Но в целом, для понимания, за прошлый год 277,4 тыс. человек открыли ФЛП и 138 тыс. закрыли. То есть "Дельта" у нас 140 тыс. Это очень классно. И я вообще горжусь нашими людьми, которые открывали ФЛП во время войны. Это говорит о нескольких вещах: первое – люди продолжают заниматься бизнесом, второе – люди верят в страну, третье – даже в такое тяжелое время люди готовы платить налоги", – сказал Баник.

Он обратил внимание на тот факт, что еще несколько лет назад в Украине ФЛП использовали для оптимизации налоговых платежей.

"Давайте откатимся на пять или 10 лет назад – ФЛП были те, кто был обязан. Корпоратив или клиент, который хочет работать только официально. И все остальные пытались оптимизировать налоги. А сейчас у нас реально культура: открыть ФЛП и платить хоть какие-то налоги. Это то, чем я горжусь", – заявил Баник.

Он подчеркнул, что люди продолжают открывать собственный бизнес, несмотря на войну.

"Количество открытий сначала сравнялось с закрытиями, а затем график пошел вверх", – акцентировал Баник.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Полный текст интервью