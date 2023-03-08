С начала года женщины открыли больше ФОПов, чем мужчины – Opendatabot

Треть новых ФОПов, зарегистрированных женщинами, занимаются розничной торговлей, это почти вдвое больше, чем мужчин в этой категории.

Более 10 тыс. предпринимательниц начали собственное дело в сфере IT – второе место по количеству регистраций.

С начала 2023 года было открыто 3849 средних и крупных компаний, 30% которых возглавили женщины.

Инфографика: opendatabot.ua

В 2022 году женщины "перегнали" мужчин в сфере предоставления других индивидуальных услуг, открыв 85% новых бизнесов, в производстве одежды, образовании и HR (75%), соцпомощи (74%) и здравоохранении (72%).