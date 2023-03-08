ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

С начала года женщины открыли больше ФОПов, чем мужчины – Opendatabot

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Треть новых бизнесов, которые начали женщины, занимаются розничной торговлей
Треть новых бизнесов, которые начали женщины, занимаются розничной торговлей
Фото: depositphotos.com

С начала года украинки открыли 18 776 малых бизнесов, а это 51% от доли всех зарегистрированных ФОПов за 2023 год. Об этом говорится в исследовании Opendatabot, опубликованном 8 марта.

Треть новых ФОПов, зарегистрированных женщинами, занимаются розничной торговлей, это почти вдвое больше, чем мужчин в этой категории.

Более 10 тыс. предпринимательниц начали собственное дело в сфере IT – второе место по количеству регистраций. 

С начала 2023 года было открыто 3849 средних и крупных компаний, 30% которых возглавили женщины. 

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

В 2022 году женщины "перегнали" мужчин в сфере предоставления других индивидуальных услуг, открыв 85% новых бизнесов, в производстве одежды, образовании и HR (75%), соцпомощи (74%) и здравоохранении (72%). 

Контекст:

В целом с начала года в Украине было зарегистрировано 36 892 новых предприятия.

Теги: Украина, бизнес, исследование, торговля, предприниматели, женщины, украинки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Каждая из них на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая из них на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 марта
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 марта
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
Галина ГРИШИНА
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
Галина ГРИШИНА
"Горячий народ. Другое дело в России все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Галина ГРИШИНА
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (105346)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (38499)
3
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (33324)
4
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (32846)
5
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (25591) G
6
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (24535)
7
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (24467)
8
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото (22879)
 
 
 
 