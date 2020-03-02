"Просим терпения и понимания". Служба доставки "Ин Тайм" сообщила, что ее клиентов обслужат другие компании

Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк утверждает, что их конкурент, служба доставки "Ин Тайм", обанкротился.

Украинская служба доставки "Ин Тайм" проинформировала 1 марта о возникших у нее сложностях.

"Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое", – сказано в сообщении.

Компания поблагодарила тех, кто "протянул руку помощи".

"Просим терпения и понимания от наших клиентов", – отметили в службе.

Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил 2 марта в Facebook, что "Ин Тайм" обанкротилась.

"Ин Тайм" – банкрот. С одной стороны, проигрыш конкурента – твой выигрыш, поэтому я должен радоваться. Но это плохая новость для пострадавших клиентов, сотрудников, поставщиков. Это также плохо для всей отрасли, так так страдает репутация всего рынка... Я не знаю точных причин трагедии "Ин Тайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент", – написал он.

"Ин Тайм" была создана в 2002 году как логистическая компания для экспресс-доставки и имела более 600 отделений в Украине.