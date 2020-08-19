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Противопожарный буксир "Витязь", который стоит в порту Южного, непригоден для работы газо- и химовозами – СМИ

Комиссия Южненского филиала Администрации морских портов Украины не рекомендовала буксир "Витязь" к использованию в порту Южного Одесской области в качестве буксира безопасности во время стоянки газовозов и химовозов, пишет Delo.ua.

"Витязь" построен в 1985 году
"Витязь" построен в 1985 году
Фото: delo.ua

Буксир "Витязь" 1985 года выпуска, который недавно начал работу в порту города Южный Одесской области, не соответствует требованиям для обслуживания газо- и химовозов возле причалов №3 и №4. Об этом издание Delo.ua написало 18 августа. 

Журналисты ссылаются на выводы комиссии Южненского филиала Администрации морских портов Украины, которая 12 августа проверила "Витязь" на соответствие критериям, относящимся к буксиру безопасности (обеспечения) на период стоянки судов – газовозов, химовозов и танкеров. 

"Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8724121) нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечение) на период стоянки судов – газовозов, химовозов у причалов №3, №4 администрации МП "Южный", – сказано в акте проверки, опубликованном на портале Delo.ua. 

Согласно документу, на судне кроме прочего обнаружили ряд нарушений. На "Витязе", говорится в акте, не работают судовая навигационная радиолокационная станция DEССA и судовой приемник навигационных и метеорологических предупреждений и прогнозов NAVTEX. На палубе, гидравлических насосах и в поддонах гидроцилиндров выявили протекания гидравлического масла. Также на судне нет буксирной лебедки и металлического троса (в качестве буксирного троса имеется полипропиленовый конец). 

Кроме того, в акте указано, что мощность двигателя буксира, работающего с газо- и химовозами, должна быть не менее 3600 л.с. Delo.ua писало, что его мощность 2500 л.с. О том, что "Витязь", принадлежащий фирме "Аксон Шиппинг", за которой, по данным СМИ, стоит сын уволенного директора Одесского припортового завода Сергея Назаренко, начал работу в порту, стало известно в начале августа.

Теги: Южный, танкер, проверки
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