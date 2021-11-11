ПУМБ масштабирует бизнес через покупку "Идея Банка"

Стороны планируют завершить сделку до конца первого квартала 2022 года, после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета. Как отметил глава правления ПУМБ Сергей Черненко, покупка актива поспособствует более активному развитию розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.
"Наша цель – синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции "Идея Банка" в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы "О.Банк", – прокомментировал Черненко.
По его словам, после завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав банковской группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура и продолжит обслуживать клиентов под брендом "Идея Банк" в обычном режиме. Процесс интеграции банков продлится от трех до пяти лет.
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом. Деятельность банка сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Он обслуживает свыше 1,6 млн частных и 83 тыс. корпоративных клиентов. Главный акционер банка – ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.
Единственным акционером "Идея Банка" (ранее – "Плюс Банк") является финансовая группа Getin Holding S.A. (Польша). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) "Идея Банк занимает" 16 место среди 71 действующих банков. Банк обслуживает более 400 тыс. частных клиентов.