ПУМБ масштабирует бизнес через покупку "Идея Банка"

Стороны планируют завершить сделку до конца первого квартала 2022 года, после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета. Как отметил глава правления ПУМБ Сергей Черненко, покупка актива поспособствует более активному развитию розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.

"Наша цель – синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции "Идея Банка" в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы "О.Банк", – прокомментировал Черненко.

По его словам, после завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав банковской группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура и продолжит обслуживать клиентов под брендом "Идея Банк" в обычном режиме. Процесс интеграции банков продлится от трех до пяти лет.