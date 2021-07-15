Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ. Украина получит €300 млн на утепление школ и детских садов

Кредит ЕИБ потратят на термомодернизацию около одной тысячи общественных зданий Фото: depositphotos.com

Цель соглашения – привлечение помощи ЕИБ на финансирование мероприятий по термомодернизации около одной тысячи общественных зданий в Украине. Речь идет о зданиях детских садо, школ, учреждений здравоохранения, а также объектов социального, административного и культурного назначения, находящихся в государственной или коммунальной собственности, отметили в пояснительной записке.

Вклад Европейского инвестиционного банка предусмотрен в сумме €300 млн.

"Проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" представляет чрезвычайно высокий интерес для Украины, ожидается, что он позволит предупредить 1 млн 250 тыс. тонн выбросов СО₂ и принести пользу для более 2,5 млн граждан", – отметили авторы документа.

По их информации, в Украине около 100 тыс. общественных зданий государственной и коммунальной форм собственности со значительным уровнем энергопотребления.