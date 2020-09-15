Расследование в "Бритиш Авто Клаб Ассистанс": Новые акционеры обнаружили нарушения прошлого руководства

Новые акционеры страховой компании ООО "Бритиш Авто Клаб" инициировали аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия и уже обнаружили признаки нарушений закона со стороны бывшего топ-менеджмента и ответственных сотрудников. Об этом говорится в материале портала "Фориншурер".
В ходе проверки стало известно, что бывшее руководство период с апреля по июнь 2020 года создало компанию ООО "ЭДАК" (код ЕГРПОУ 43610615), перевели на ее баланс часть основных средств "Бритиш Авто Клаб", оборудование и базу данных, которая составляет коммерческую тайну. Как утверждают новые собственники, в созданную компанию перевели сотрудников и перезаключили договоры с партнерами: "Авто Интернешнл", "Порше Украина", "ОТП Лизинг", "ВИП-Рент", "Бэст Лизинг", "АвтоТорино", "Аляьнс Украина", "Альянс Премиум" и "Альянс-ИФ".
Акционеры убеждены, что эти соглашения заключались на незаконных условиях "пролонгации" с новой компанией без предварительной тендерной процедуры отбора. Также в заявлении компании сказано, что партнеров ввели в заблуждение, сообщив им о некой реструктуризации, из-за которой якобы нужно подписать новый договор.
ООО "ЭДАК" имеет уставной капитал в 3 тыс. грн и одного учредителя, он же – единственный сотрудник, сказано в сообщении.
"В подтверждение чего было получено письмо-жалоба одного из дилеров автобренда о некачественном предоставлении услуг со стороны "Асистанса", – отметили новые собственники.
ЭДАК на сегодняшний день, по предварительным данным, получил в качестве дохода за два с половиной месяца сумму в размере 3 млн грн.
ООО "Юниверсал Ассистанс" (правопреемник ООО "Бритиш Авто Клаб Ассистанс") инициировало служебное расследование возможных административных и уголовных правонарушений со стороны бывших исполнительных директоров, которые уже не работают в "Бритиш Авто Клаб" – они были официально уволены 10 июля 2020 года. Как заявили в компании, исполнительными директорами "Бритиш Авто Клаб" были Дмитрий Яровой и Вадим Мирошник.
Перед своим увольнением они за две недели расторгли трудовые договоры со всеми сотрудниками, уничтожили данные компьютеров, а также убедили некоторых контрагентов забрать полностью предоплату со счетов "Бритиш Авто Клаб" и перевести ее на счет ООО "ЭДАК".
"С точки зрения закона – это умышленное доведение директором предприятия до банкротства, что будет установлено в ближайшее время отдельно назначенным юридическим аудитом. Результаты детального расследования покажут, как поэтапно на протяжении четврех лет менялась и ухудшалась последние месяцы ситуация в компании", – заявили юристы "Юниверсал Ассистанс".
В компании настаивают, что ООО "ЭДАК" не имеет никаких прав на использование или разглашение сведений, которые являются коммерческой тайной или объектом права интеллектуальной собственности "Бритиш Авто Клаб".