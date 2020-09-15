Расследование в "Бритиш Авто Клаб Ассистанс": Новые акционеры обнаружили нарушения прошлого руководства

В компании настаивают, что новосозданная компания "ЭДАК" не имеет никаких прав на использование или разглашение сведений, которые являются коммерческой тайной или объектом права интеллектуальной собственности "Бритиш Авто Клаб".

ЭДАК имеет уставной капитал в 3 тыс. грн и одного учредителя, он же – единственный сотрудник, сказано в сообщении компании Фото:

Новые акционеры страховой компании ООО "Бритиш Авто Клаб" инициировали аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия и уже обнаружили признаки нарушений закона со стороны бывшего топ-менеджмента и ответственных сотрудников. Об этом говорится в материале портала "Фориншурер".

В ходе проверки стало известно, что бывшее руководство период с апреля по июнь 2020 года создало компанию ООО "ЭДАК" (код ЕГРПОУ 43610615), перевели на ее баланс часть основных средств "Бритиш Авто Клаб", оборудование и базу данных, которая составляет коммерческую тайну. Как утверждают новые собственники, в созданную компанию перевели сотрудников и перезаключили договоры с партнерами: "Авто Интернешнл", "Порше Украина", "ОТП Лизинг", "ВИП-Рент", "Бэст Лизинг", "АвтоТорино", "Аляьнс Украина", "Альянс Премиум" и "Альянс-ИФ".

Акционеры убеждены, что эти соглашения заключались на незаконных условиях "пролонгации" с новой компанией без предварительной тендерной процедуры отбора. Также в заявлении компании сказано, что партнеров ввели в заблуждение, сообщив им о некой реструктуризации, из-за которой якобы нужно подписать новый договор.

ООО "ЭДАК" имеет уставной капитал в 3 тыс. грн и одного учредителя, он же – единственный сотрудник, сказано в сообщении.

"В подтверждение чего было получено письмо-жалоба одного из дилеров автобренда о некачественном предоставлении услуг со стороны "Асистанса", – отметили новые собственники.

ЭДАК на сегодняшний день, по предварительным данным, получил в качестве дохода за два с половиной месяца сумму в размере 3 млн грн.

ООО "Юниверсал Ассистанс" (правопреемник ООО "Бритиш Авто Клаб Ассистанс") инициировало служебное расследование возможных административных и уголовных правонарушений со стороны бывших исполнительных директоров, которые уже не работают в "Бритиш Авто Клаб" – они были официально уволены 10 июля 2020 года. Как заявили в компании, исполнительными директорами "Бритиш Авто Клаб" были Дмитрий Яровой и Вадим Мирошник.

Перед своим увольнением они за две недели расторгли трудовые договоры со всеми сотрудниками, уничтожили данные компьютеров, а также убедили некоторых контрагентов забрать полностью предоплату со счетов "Бритиш Авто Клаб" и перевести ее на счет ООО "ЭДАК".

"С точки зрения закона – это умышленное доведение директором предприятия до банкротства, что будет установлено в ближайшее время отдельно назначенным юридическим аудитом. Результаты детального расследования покажут, как поэтапно на протяжении четврех лет менялась и ухудшалась последние месяцы ситуация в компании", – заявили юристы "Юниверсал Ассистанс".

В компании настаивают, что ООО "ЭДАК" не имеет никаких прав на использование или разглашение сведений, которые являются коммерческой тайной или объектом права интеллектуальной собственности "Бритиш Авто Клаб".