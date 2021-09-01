Рост цен на металлургическую продукцию и сырье открывает новые возможности для модернизации и декарбонизации – СМИ

По информации авторов статьи, ArcelorMittal одновременно с финансовой отчетностью опубликовал второй климатический доклад, в котором объявил, что к 2030 году планирует сократить выбросы углерода на 25%. В Испании компания намерена инвестировать $1,1 млрд в строительство первого в мире сталелитейного завода с нулевыми выбросами: сталь там будут производить по технологии прямого восстановления железа.

Nippon Steel сообщила, что будет наращивать прибыль от зарубежных операций на фоне роста спроса на рынке автомобилей, для этого компания планирует расширить мощности совместного с ArcelorMittal предприятия в Индии.

"Причем даже середняки мирового стального сектора могут позволить себе сегодня инвестиции в довольно смелых объемах. Так, бразильская Gerdau решилась вложить 500 млн долларов в расширение завода Ouro Branco в штате Минас-Жераис (в частности, в строительство рельсобалочного стана и новые мощности горячего проката). В июле компания уже вернула в работу остановленный в 2019 году завод Mogi das Cruzes (Сан-Паулу), а в ближайшей перспективе намерена возродить еще один закрытый прокатный завод в Рио-де-Жанейро", – сказано в статье.

Журналисты отмечают, что "окно возможностей" в металлургии не будет открытым вечно.

"Скорее всего, кто первым вложит инвестиции, тот их и окупит. Кто замешкается или проест нынешние прибыли, завтра останется ни с чем", – подчеркивают авторы.