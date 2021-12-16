Компания "РroZorro.Продажи" получила самую престижную в мире награду в сфере открытого управления

Impact Award вручают за проекты, изменяющие страну и повышающие качество жизни граждан.

"Правительству Украины удалось создать современный портал аукционов, где у каждого есть доступ к информации о распоряжении публичным имуществом. Это важный шаг для развития добросовестной конкуренции, а также повышения доверия на рынках", – сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Пресс-служба "ProZorro.Продажи" отметила, что это самая престижная награда в мире в сфере открытого управления. Украина номинировала "Prozorro.Продажи" на конкурс за обеспечение открытости и прозрачности продаж и аренды публичных активов.

Директор ГП "Рrozorro.Продажи" Алексей Соболев сообщил в Facebook, что проект компании на саммите соревновался с проектами из 17 стран Европы.

"Победа на OGP Awards 2021 означает, что прозрачные, цифровые и антикоррупционные проекты требуются не только в Украине, но и во всем мире. Это уже вторая подобная награда в Украине, первую получали в 2016 году наши коллеги из ProZorro. Это значит, что Украина реально задает [тон] и является лидером цифровизации мира", – заявил он.