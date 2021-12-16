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Компания "РroZorro.Продажи" получила самую престижную в мире награду в сфере открытого управления

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"РroZorro.Продажи" вручили премию Open Government Partnership Awards 2021
"РroZorro.Продажи" вручили премию Open Government Partnership Awards 2021
Фото: Олексій Соболев / Facebook

Украинская государственная IT-компания "ProZorro.Продажи" 15 декабря на глобальном саммите Open Government Partnership Awards 2021, проходящем в Южной Корее, получила премию Impact Award. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Impact Award вручают за проекты, изменяющие страну и повышающие качество жизни граждан.

"Правительству Украины удалось создать современный портал аукционов, где у каждого есть доступ к информации о распоряжении публичным имуществом. Это важный шаг для развития добросовестной конкуренции, а также повышения доверия на рынках", – сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Пресс-служба "ProZorro.Продажи" отметила, что это самая престижная награда в мире в сфере открытого управления. Украина номинировала "Prozorro.Продажи" на конкурс за обеспечение открытости и прозрачности продаж и аренды публичных активов.

Директор ГП "Рrozorro.Продажи" Алексей Соболев сообщил в Facebook, что проект компании на саммите соревновался с проектами из 17 стран Европы. 

"Победа на OGP Awards 2021 означает, что прозрачные, цифровые и антикоррупционные проекты требуются не только в Украине, но и во всем мире. Это уже вторая подобная награда в Украине, первую получали в 2016 году наши коллеги из ProZorro. Это значит, что Украина реально задает [тон] и является лидером цифровизации мира", – заявил он.

https://www.facebook.com/oleksii.sobolev/posts/4510161932386688

Контекст:

"ProZorro.Продажи" – государственное предприятие, которое администрирует электронную торговую систему по продаже государственного и коммунального имущества, а также служит центральной базой данных для электронных торгов. Предприятие принадлежит и управляется Министерством экономики.

В компании отметили, что благодаря деятельности "РroZorro.Продажи" государство, органы местного самоуправления и бизнес за пять лет получили более 58 млрд грн доходов.

Теги: Южная Корея, Министерство экономики, премия, ProZorro, награда, продажа, ProZorro.Продажи
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