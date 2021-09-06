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ДЕНЬГИ

"Рвал доллары и запихивал в рот. Рвал и ел, ел и рвал". В ГБР назвали топ-5 попыток взяточников избавиться от денег при задержании

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В ГБР рассказали о разнообразных возможностях быстро избавиться от денег
В ГБР рассказали о разнообразных возможностях быстро избавиться от денег
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Госбюро расследований Украины назвало топ-5 попыток взяточников избавиться от денег во время задержания. Сообщение опубликовала пресс-служба ГБР в Facebook.

Первым номером в ГБР назвали способ "порвать и съесть". Подобный случай произошел в Одессе. Во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге.

"А в Хмельницком чиновник не только рвал доллары, но и запихивал их в рот. Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальные – также разбросал по дороге. Впоследствии работникам ГБР пришлось по кускам собирать разбросанные купюры, делать экспертизу, чтобы установить какой кусок к какой купюре принадлежит", – рассказали силовики.

Вторым оригинальным методом избавиться от денег оказалось смыть их в унитаз.

"В Краматорске сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы при задержании выбежала в туалет и смыла деньги в унитаз. Этот "креатив" не спас чиновницу от ответственности", – подчеркнули в ГБР.

Иногда взяточники буквально бросают деньги на ветер.

"В Харькове полицейский-взяточник пытался избавиться денег, выбрасывая купюры из окна собственного авто во время преследования", – говорится в сообщении.

Некоторые подозреваемые пытаются спрятать взятку. Так, во Львовской области полицейский пытался спрятать деньги в морозилке холодильника, принадлежавшего отделению полиции.

И последним способом – как отмечают в ГБР, самым распространенным – названа попытка заявить, что их подкинули. 

"ГБР предупреждает всех жаждущих денег чиновников – вам ничего не поможет, доказательства будут собраны и вы предстанете перед судом. Единственный способ избежать ответственности – не брать взятки", – подытожили в бюро.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1975454132610217

Контекст:

Закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

20 ноября 2017 года Госбюро забрало у Генпрокуратуры функции досудебного следствия по делам чиновников, депутатов, правоохранителей.

Теги: коррупция, деньги, правоохранители, взятка, купюра, задержание, ГБР
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