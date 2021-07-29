В Украине перекрыт один из крупнейших каналов контрабанды техники и одежды. ГБР рассказало подробности

Во время обысков на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни правоохранители изъяли около 30 тонн товара.

"Один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил из-за рубежа через столичный аэропорт большие партии товаров широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом почтовых перевозок. Крупные партии товара ввозились на территорию Украины под видом отправлений для граждан Украины, которые даже не подозревали об этом. Все посылки оценивались в €100, что позволяло не платить налоги", – отметили в релизе.

В июле почтовый оператор ввез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налогов и сборов.

"Организаторы контрабанды принимали у заказчиков деньги за перевозку товаров без таможенной декларации. Суммы обсчитывались в зависимости от группы товара. Техника, в частности телефоны и планшеты, имела четко определенную цену за единицу, брендовая одежда имела определенную сумму за килограмм. Затем эти товары попадали в магазины, где реализовывались за наличные", – рассказали в ГБР.

Правоохранители устанавливают круг причастных к схеме, в том числе среди сотрудников Таможенной службы.

Инфографика: dbr.gov.ua