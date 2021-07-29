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В Украине перекрыт один из крупнейших каналов контрабанды техники и одежды. ГБР рассказало подробности

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В ГБР сообщили, что из-за незаконной схемы государство ежемесячно теряло десятки миллионов гривен
В ГБР сообщили, что из-за незаконной схемы государство ежемесячно теряло десятки миллионов гривен
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Госбюро расследований совместно с Департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы Украины продолжают ликвидацию одного из крупнейших каналов контрабанды, из-за которого государство ежемесячно теряло десятки миллионов гривен. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба ГБР.

Во время обысков на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни правоохранители изъяли около 30 тонн товара.

"Один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил из-за рубежа через столичный аэропорт большие партии товаров широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом почтовых перевозок. Крупные партии товара ввозились на территорию Украины под видом отправлений для граждан Украины, которые даже не подозревали об этом. Все посылки оценивались в 100, что позволяло не платить налоги", – отметили в релизе.

В июле почтовый оператор ввез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налогов и сборов.

"Организаторы контрабанды принимали у заказчиков деньги за перевозку товаров без таможенной декларации. Суммы обсчитывались в зависимости от группы товара. Техника, в частности телефоны и планшеты, имела четко определенную цену за единицу, брендовая одежда имела определенную сумму за килограмм. Затем эти товары попадали в магазины, где реализовывались за наличные", – рассказали в ГБР.

Правоохранители устанавливают круг причастных к схеме, в том числе среди сотрудников Таможенной службы.

Инфографика: dbr.gov.ua
Инфографика: dbr.gov.ua

Контекст:

27 июля ГБР сообщило о ликвидации канала контрабанды товаров на Киевской таможне.

Ведомство не назвало компанию-перевозчика. Агентство "Интерфакс-Украина" писало со ссылкой на собственные источники, что речь идет о почтовом операторе "Премиум Пакет". В расследованиях журналиста Евгения Плинского и главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова работу этого оператора, которого правоохранители уже ловили на контрабанде, связывают с "крышеванием" со стороны руководителя управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого, по данным СМИ, уволили 23 июля

Теги: Украина, налоги, аэропорт, таможня, телефоны, контрабанда, деньги, правоохранители, обыски, ГБР, одежда
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