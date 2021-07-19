Саакашвили раскритиковал главу Госгеонедр за остановку гранитного карьера в Житомирской области

Михаил Саакашвили: Хороших выходных, господин Опимах! Отдохните как следует! Надеюсь, скоро у вас будет больше времени на отдых Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

"В Житомирской области есть Беховский гранитный карьер. В 2000-х его создали с нуля в так называемой второй Чернобыльской зоне, в селе, которое отселили еще в 1980-х. Фактически это предприятие дало вторую жизнь местности, не говоря о сотнях рабочих мест. 20+ миллионов долларов инвестиций за 15 лет. Хорошая история. Плохая история заключается в том, что вчера [15 июля] Государственная служба геологии и недр приостановила работу этого предприятия. В лучших традициях украинской бюрократии – никому ничего не объясняя, никого ни о чем не спрашивая, не предупреждая и вообще на всех наплевав", – заявил Саакашвили.

Он добавил, что теперь предприятие простаивает и несет убытки.

"Следовательно, убытки несут и работники, и бюджет, который недополучит средства. Это уже катастрофа. В то же время глава этой государственной службы, господин Опимах даже не в курсе о проблеме и обещает в понедельник разобраться. В понедельник! У господина Опимаха выходные… Я не знаю, является ли это в чистом виде вредительское решение о приостановке работы градообразующего предприятия заказом местных картелей, которые таким образом вымогают мзду за возможность работать, или это просто беспросветный идиотизм чиновников (в чем я сильно сомневаюсь), но факт налицо – предприятие остановлено. И сделать это может чиновник простым росчерком пера. Сделать, а потом разбираться. В понедельник. После выходных. И вы всерьез полагаете, что на такой рынок может зайти хоть один вменяемый инвестор, о котором мы мечтаем!? Да ни за что. Дикий Запад нервно курит в сторонке", – заявил глава исполнительного комитета реформ.

Саакашвили сообщил, что на следующее заседание Нацсовета реформ вынесет законопроект, который сделает возможной остановку предприятий исключительно через суд.

"Мы должны поставить на место эту армию государственных служителей, а то их стараниями скоро служить уже будет нечему. Хороших выходных, господин Опимах! Отдохните как следует! Надеюсь, скоро у вас будет больше времени на отдых", – подытожил политик.