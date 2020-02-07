"Сбербанк" обжаловал в ГБР действия судьи Кравчука по делу "Квазара"

Судья Северного апелляционного хозяйственного суда Геннадий Кравчук допускает нарушения при рассмотрении иска АО "Сбербанк" к ЧАО "Квазар", считают в руководстве банка.

Спор находится на рассмотрении в Северном суде уже более полугода Фото: pixabay.com

АО "Сбербанк" направило жалобу в Высший совет правосудия и заявление в Государственное бюро расследований на действия судьи Северного апелляционного хозсуда Геннадия Кравчука, заявил в комментарии "Українським новинам" начальник отдела взыскания долгов АО "Сбербанк" Богдан Кузняк.

Спор между "Сбербанком" и "Квазаром" касается задолженности на сумму более 100 млн грн.

"В связи с неисполнением "Квазаром" обязательств "Сбербанк" обратился в суд. В рамках процедуры взыскания долга на основании исполнительной надписи нотариуса ряд объектов недвижимости, которые находились в собственности ЧАО "Квазар", перешли в собственность АО "Сбербанк" по начальной цене третьих публичных торгов. Непогашенной осталась задолженность на сумму более 100 млн грн", – рассказал представитель банка.

В "Сбербанке" убеждены, что судья при рассмотрении дела нарушает закон.

"Спор находится на рассмотрении в Северном суде уже более полугода. За этот период не единожды был изменен состав коллегии в связи с отпусками судей. При этом, несмотря на отпуск председательствующего судьи, дело было перенесено на другую дату без изменения состава суда. Мы считаем такие действия судьи прямо противоречащими законодательству. Именно поэтому мы подали жалобу на эти действия в Высший совет правосудия. А также подготовили и направили заявление об уголовном преступлении в ГБР", – сообщил Кузняк.

Издание Delo.ua писало 4 февраля о возможном сговоре между судьей Кравчуком и народным депутатом от партии "Слуга народа" Михаилом Новиковым. Его компания "Новиков и партнеры" представляет интересы ЧАО "Квазар" в спорах со "Сбербанком", отмечали журналисты.

"У нас нет информации о том, участвовал ли этот депутат в деле или не участвовал. Но мы точно можем подтвердить, что интересы ЧАО "Квазар" действительно представляет адвокат Дмитрий Чабан, который, согласно открытым данным, является управляющим партнером компании "Новиков и партнеры", – заявил Кузняк.