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Шмыгаль назвал наиболее перспективные сферы для привлечения инвестиций в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина является одной из лучших в мире стран для аутсорсинга IT-услуг.

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По информации премьер-министра, IT-отрасль Украины ежегодно растет на 20 25%
По информации премьер-министра, IT-отрасль Украины ежегодно растет на 20–25%
Фото: kmu.gov.ua

Наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине являются агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура и IT. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 ноября во время выступления на 17-м Венском экономическом форуме "Диалог будущего 2020", пишет пресс-служба правительства.

Шмыгаль отметил, что Украина является одной из лучших стран в мире для аутсорсинга IT-услуг. По информации премьер-министра, отрасль информационных технологий ежегодно растет на 20–25%.

"Наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции с большим и неиссякаемым потенциалом. Считаю, что страны Центральной и Восточной Европы могут быть источником инвестиций, ноу-хау и лучших практик в Украине", – сказал Шмыгаль.

По его словам, создание благоприятных условий для развития и ведения бизнеса в Украине является приоритетом правительства.

"Четкие и прозрачные правила игры на рынке, справедливое и предсказуемое поведение регуляторов, устранение регуляторных барьеров важны для полноценного развития предпринимательства в Украине и привлечения инвестиций", – считает премьер.

Теги: Украина, инвестиции, IT-сфера, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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