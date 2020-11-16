Шмыгаль назвал наиболее перспективные сферы для привлечения инвестиций в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина является одной из лучших в мире стран для аутсорсинга IT-услуг.

Наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине являются агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура и IT. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 ноября во время выступления на 17-м Венском экономическом форуме "Диалог будущего 2020", пишет пресс-служба правительства.

Шмыгаль отметил, что Украина является одной из лучших стран в мире для аутсорсинга IT-услуг. По информации премьер-министра, отрасль информационных технологий ежегодно растет на 20–25%.

"Наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции с большим и неиссякаемым потенциалом. Считаю, что страны Центральной и Восточной Европы могут быть источником инвестиций, ноу-хау и лучших практик в Украине", – сказал Шмыгаль.

По его словам, создание благоприятных условий для развития и ведения бизнеса в Украине является приоритетом правительства.

"Четкие и прозрачные правила игры на рынке, справедливое и предсказуемое поведение регуляторов, устранение регуляторных барьеров важны для полноценного развития предпринимательства в Украине и привлечения инвестиций", – считает премьер.