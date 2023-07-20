"Слуга народа" внесет в парламент законопроект о возвращении обязательного декларирования на ближайшем согласительном совете – Арахамия

Он заявил, что предложит внести соответствующий законопроект в повестку дня на ближайшем согласительном совете руководителей фракций и групп парламента.
"Как и обещал, на ближайшем заседании согласительного совета в парламенте буду ставить вопрос о включении в повестку дня своего законопроекта №8071 о возобновлении декларирования всеми субъектами", – говорится в сообщении.
Он отметил, что ждет от ВР поддержки документа в первом чтении.
Ранее Арахамия прогнозировал, что ВР примет законопроект о восстановлении декларирования для чиновников и депутатов в сентябре 2023 года.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 24 февраля 2022 года ограничило доступ к публичной части реестра деклараций, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов".
В мае 2022 года НАПК объяснило, что во время военного положения необязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".
Возобновить электронное декларирование призывали, в частности, послы стран "Большой семерки". Они заявляли, что это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас 23 июня посоветовал вернуть декларирование для украинских чиновников и политиков до конца осени 2023 года.