"Слуга народа" внесет в парламент законопроект о возвращении обязательного декларирования на ближайшем согласительном совете – Арахамия

Ранее глава фракции СН обещал вернуть декларации для чиновников и депутатов в сентябре 2023 года Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Он заявил, что предложит внести соответствующий законопроект в повестку дня на ближайшем согласительном совете руководителей фракций и групп парламента.

"Как и обещал, на ближайшем заседании согласительного совета в парламенте буду ставить вопрос о включении в повестку дня своего законопроекта №8071 о возобновлении декларирования всеми субъектами", – говорится в сообщении.

Он отметил, что ждет от ВР поддержки документа в первом чтении.

Ранее Арахамия прогнозировал, что ВР примет законопроект о восстановлении декларирования для чиновников и депутатов в сентябре 2023 года.