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"Слуга народа" внесет в парламент законопроект о возвращении обязательного декларирования на ближайшем согласительном совете – Арахамия

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Ранее глава фракции СН обещал вернуть декларации для чиновников и депутатов в сентябре 2023 года
Ранее глава фракции СН обещал вернуть декларации для чиновников и депутатов в сентябре 2023 года
Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины инициирует возвращение для всех субъектов обязательного декларирования имущественного положения и доходов. Об этом ее глава Давид Арахамия 20 июля написал в Telegram.

Он заявил, что предложит внести соответствующий законопроект в повестку дня на ближайшем согласительном совете руководителей фракций и групп парламента.

"Как и обещал, на ближайшем заседании согласительного совета в парламенте буду ставить вопрос о включении в повестку дня своего законопроекта №8071 о возобновлении декларирования всеми субъектами", – говорится в сообщении.

Он отметил, что ждет от ВР поддержки документа в первом чтении. 

Ранее Арахамия прогнозировал, что ВР примет законопроект о восстановлении декларирования для чиновников и депутатов в сентябре 2023 года.

Контекст:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 24 февраля 2022 года ограничило доступ к публичной части реестра деклараций, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов". 

В мае 2022 года НАПК объяснило, что во время военного положения необязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".  

Возобновить электронное декларирование призывали, в частности, послы стран "Большой семерки". Они заявляли, что это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас 23 июня посоветовал вернуть декларирование  для украинских чиновников и политиков до конца осени 2023 года.

Теги: Верховная Рада, законопроект, электронное декларирование, Слуга народа, Давид Арахамия
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