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Соотношение пенсионеров к работающим в Украине один к одному. Такое соотношение не выдержит ни один бюджет – экономист

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Новак: У нас соотношение пенсионеров к работающим один к одному. Это действительно очень тяжелое для экономики соотношение
Новак: У нас соотношение пенсионеров к работающим один к одному. Это действительно очень тяжелое для экономики соотношение
Фото: depositphotos.com

Массовая трудовая миграция из Украины привела к тому, что количество работающих граждан и пенсионеров сравнялось. Это может привести к демографическому кризису. Такое мнение высказал в комментарии "24 каналу" экономист Андрей Новак.

"У нас большой поток трудовых мигрантов из Украины. У нас соотношение пенсионеров к работающим один к одному. Это действительно очень тяжелое для экономики соотношение. И если так и дальше будет продолжаться, то мы фактически станем страной пенсионеров. А такое соотношение не выдержит ни один бюджет ни одной страны", – отметил он.

Опрошенные телеканалом эксперты заявляют, что государство должно ввести ряд доступных программ для тех, кто желает организовать собственный бизнес, снизить налогообложение и улучшить социальную защиту, чтобы мигранты возвращались в Украину. Кроме того, предприниматели должны активнее модернизировать производство, улучшать условия труда и предлагать конкурентные зарплаты.

"Из-за определенных структурных изменений в экономике компании начали восстанавливаться, уже прошел период неопределенности. Очень интересная статистика – сейчас у нас существенный недостаток рабочих специальностей: это разнорабочие, парковщики, фасадники. Компании реально не могут закрыть эти вакансии. Нет людей, которые могли бы выполнять эту работу. К примеру, фасадник – заработная плата от 40 тыс. грн. Это даже больше, чем могут предложить упаковщики в Польше", – сказала экономист Центра экономических стратегий Анна Сахно.

От наличия кадрового потенциала напрямую зависит будущее экономики нашего государства, отмечает экономический эксперт Всеволод Степанюк. Он добавил, что трудовая миграция влияет на будущее Украины, так как негативно сказывается на инвестиционных рейтингах. 

Теги: Украина, миграция, зарплата, инвестиции, экономика, бюджет, пенсии, пенсионеры, Всеволод Степанюк, Андрей Новак, мигранты, демография
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