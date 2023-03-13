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Состоялись торги по продаже Белгород-Днестровского порта. Победитель предложил более 220 млн грн, его проверят

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Порт продали со второй попытки
Порт продали со второй попытки
Фото: spfu.gov.ua

13 марта Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел аукцион по продаже единого имущественного комплекса госпредприятия (ЕИК ГП) "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Об этом в Facebook сообщил глава подразделения ФГИУ в Одесской области Александр Славский.

"220 млн 100 грн – самое высокое предложение за ЕИК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт", плюс НДС, плюс погашение долгов. [...] У нас есть семь рабочих дней на проверку победителя аукциона (не связан ли он с РФ и не присутствует ли в санкционных списках). Далее – подписание протокола торгов, оплата и только потом подписание договора купли-продажи, что может занять еще два-три месяца", – написал он.

Представитель Фонда госимущества отметил, что порт имеет три локации (основные мощности в Белгород-Днестровском на берегу лимана, портопункт с выходом к морю в Затоке и базу отдыха там же) и в настоящее время работает только как "сухой порт".

"Порт остается убыточным. По состоянию на 30 сентября 2022 года долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель. Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизация техники, строительство современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубление", – объяснил Славский.

Он также показал результаты торгов. Победителем стало ООО "Укрдонинвест". 220 млн грн за лот предлагало ПАО "Мостобуд УА", 97 млн грн – ООО "Порт Аккерман".

https://www.facebook.com/slavskiy/posts/pfbid0RKTNaGEDrpPF4xpf9M86UVM5uEMuba9Fwa51xzJb6EiJBinAZrnoqDfpSdbaXu5nl

Стартовая цена лота на аукционе была 93,8 млн грн.

Порт был выставлен на продажу повторно. "Экономическая правда" пишет, что первые торги были назначены на 3 марта, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда стартовая цена была 187,6 млн грн.

По данным издания, ООО "Укрдонинвест" принадлежит бизнесмену Виталию Кропачеву.

Контекст:

В январе ФГИУ провел первый за время независимости Украины приватизационный аукцион порта и продал за 200 млн грн Усть-Дунайский порт. В ходе торгов на площадке Prozorro его цена увеличилась в три раза.

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