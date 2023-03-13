Состоялись торги по продаже Белгород-Днестровского порта. Победитель предложил более 220 млн грн, его проверят

"220 млн 100 грн – самое высокое предложение за ЕИК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт", плюс НДС, плюс погашение долгов. [...] У нас есть семь рабочих дней на проверку победителя аукциона (не связан ли он с РФ и не присутствует ли в санкционных списках). Далее – подписание протокола торгов, оплата и только потом подписание договора купли-продажи, что может занять еще два-три месяца", – написал он.

Представитель Фонда госимущества отметил, что порт имеет три локации (основные мощности в Белгород-Днестровском на берегу лимана, портопункт с выходом к морю в Затоке и базу отдыха там же) и в настоящее время работает только как "сухой порт".

"Порт остается убыточным. По состоянию на 30 сентября 2022 года долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель. Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизация техники, строительство современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубление", – объяснил Славский.

Он также показал результаты торгов. Победителем стало ООО "Укрдонинвест". 220 млн грн за лот предлагало ПАО "Мостобуд УА", 97 млн грн – ООО "Порт Аккерман".

Стартовая цена лота на аукционе была 93,8 млн грн.

Порт был выставлен на продажу повторно. "Экономическая правда" пишет, что первые торги были назначены на 3 марта, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда стартовая цена была 187,6 млн грн.

По данным издания, ООО "Укрдонинвест" принадлежит бизнесмену Виталию Кропачеву.