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В Украине впервые выставили на продажу морской порт – Усть-Дунайск

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Морской порт в Украине приватизируют впервые за время независимости
Морской порт в Украине приватизируют впервые за время независимости
Фото: wikipedia.org

Фонд государственного имущества (ФГИ) подготовил приватизацию морского торгового порта Усть-Дунайск, это будет первая продажа морского порта за время независимости Украины. Об этом сообщается на сайте ФГИ.

Аукцион состоится 17 января на "Prozorro.продажи". Стартовая цена  60 млн грн.

"В этом году Усть-Дунайск начал играть важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности... У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес", – прокомментировал глава ФГИ Рустем Умеров.

После начала войны порт был заблокирован. Однако уже 1 апреля он возобновил работу. 

В Фонде отметили, что после начала войны порт был заблокирован, но после возобновления работы 1 апреля он перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров. 

По данным ФГИ, за январь – сентябрь 2022 года Усть-Дунайск получил 848 тыс. грн чистой прибыли. За январь – ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Сам порт состоит из трех активов: порта в городе Вилково Одесской области, портового пункта Килия в одноименном городе и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш.

Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы проводятся в портопункте Килия, расположенном на 54-м километре реки Дунай. 

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы Prozorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, весной 2021 года ее возобновили. 

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз и возобновили в сентябре

Теги: Фонд госимущества, приватизация, Дунай, порт, морские порты Украины, Рустем Умеров
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