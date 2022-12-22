В Украине впервые выставили на продажу морской порт – Усть-Дунайск

Морской порт в Украине приватизируют впервые за время независимости Фото: wikipedia.org

Аукцион состоится 17 января на "Prozorro.продажи". Стартовая цена – 60 млн грн.

"В этом году Усть-Дунайск начал играть важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности... У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес", – прокомментировал глава ФГИ Рустем Умеров.

После начала войны порт был заблокирован. Однако уже 1 апреля он возобновил работу.

В Фонде отметили, что после начала войны порт был заблокирован, но после возобновления работы 1 апреля он перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров.

По данным ФГИ, за январь – сентябрь 2022 года Усть-Дунайск получил 848 тыс. грн чистой прибыли. За январь – ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Сам порт состоит из трех активов: порта в городе Вилково Одесской области, портового пункта Килия в одноименном городе и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш.

Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы проводятся в портопункте Килия, расположенном на 54-м километре реки Дунай.