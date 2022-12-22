В Украине впервые выставили на продажу морской порт – Усть-Дунайск

Аукцион состоится 17 января на "Prozorro.продажи". Стартовая цена – 60 млн грн.
"В этом году Усть-Дунайск начал играть важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности... У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес", – прокомментировал глава ФГИ Рустем Умеров.
После начала войны порт был заблокирован. Однако уже 1 апреля он возобновил работу.
В Фонде отметили, что после начала войны порт был заблокирован, но после возобновления работы 1 апреля он перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров.
По данным ФГИ, за январь – сентябрь 2022 года Усть-Дунайск получил 848 тыс. грн чистой прибыли. За январь – ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.
Сам порт состоит из трех активов: порта в городе Вилково Одесской области, портового пункта Килия в одноименном городе и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш.
Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы проводятся в портопункте Килия, расположенном на 54-м километре реки Дунай.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы Prozorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).
17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.
Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, весной 2021 года ее возобновили.
В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз и возобновили в сентябре.