Среди экспорта услуг Украины доля IT составила 38%

"То, что IT-сектор в Украине продолжает развиваться, подтверждает и количество новых ФЛП, специализирующихся на компьютерных и информационных услугах. За 2020–2021 год их стало больше на 40%. Количество IT-компаний также возросло: на 22% – с компьютерными услугами, на 10% – с информационными", – уточнили в посте.
Среди экспорта услуг Украины доля IT достигла 38%. В начале 2020 года она составляла 24%.
С 2014 года экспортные поступления в экономику Украины от IT-индустрии выросли в три раза, в 2014-м они составляли $1,5 млрд, в 2020-м – $5 млрд. Об этом 17 июня сообщила LIGA.net.
Наибольший скачок роста зафиксировали в 2019 году, тогда поступления увеличились за год на 30%. Количество инженеров за семь лет выросло втрое и в 2021 году достигло отметки 213 тыс. человек.
Один специалист приносит в экономику Украины более $22 тыс. от экспорта IT-услуг.