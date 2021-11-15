Среди экспорта услуг Украины доля IT составила 38%

Один специалист приносит в экономику Украины более $22 тыс. от экспорта IT-услуг Фото: depositphotos.com

"То, что IT-сектор в Украине продолжает развиваться, подтверждает и количество новых ФЛП, специализирующихся на компьютерных и информационных услугах. За 2020–2021 год их стало больше на 40%. Количество IT-компаний также возросло: на 22% – с компьютерными услугами, на 10% – с информационными", – уточнили в посте.

Среди экспорта услуг Украины доля IT достигла 38%. В начале 2020 года она составляла 24%.