Суд арестовал счета застройщика жилого комплекса "София Киевская"

Суд наложил арест на деньги "Софія Буд Груп" во всех банках и кредитно-финансовых учреждениях в пределах заявленной к взысканию суммы 72,3 млн грн.

В "Укринбанке" сообщали, что застройщики ЖК "София Киевская" взяли кредит в 200 млн грн под залог земельных участков и квартир жилого комплекса Фото: gdevkievezhithorosho.com

14 января Хозяйственный суд Киевской области арестовал счета компании "Софія Буд Груп" – застройщика ЖК "София Киевская". Решение опубликовано в Едином реестре судебных решений. Причиной ареста стал иск к застройщику по поводу долга на сумму 72 млн грн.

"Ответчик, вопреки условиям вышеуказанного договора, длительное время не выполняет своих обязательств, не принимает каких-либо мер для погашения стоимости полученных имущественных прав в незавершенном строительстве комплекса жилой и общественной застройки в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области в размере заявленной к взысканию суммы, избегает любого общения с целью разрешения ситуации и согласования возможных путей погашения долга. Другое имущество, кроме денежных средств, за счет которого можно было бы обеспечить выполнение решения суда по данному делу в случае удовлетворения исковых требований, отсутствует", – сказано в решении суда.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Софія Буд Груп" составляет лишь 1110 грн, отмечает суд.

"Согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра отчуждения объектов недвижимого имущества по ООО "Софія Буд Груп", ответчик является суперфициарием нескольких земельных участков, то есть имеет право их застройки, но землевладельцами этих земельных участков являются другие лица, любых других прав ответчик не имеет. Таким образом, у ответчика отсутствует недвижимое имущество в количестве и стоимости, достаточных для погашения долга перед истцом. Приведенное, по мнению заявителя, свидетельствует о том, что непринятие таких мер может затруднить и сделать невозможным исполнение решения суда в случае удовлетворения его исковых требований", – говорится в постановлении суда.

Суд наложил арест на средства "Софія Буд Груп" во всех банках и кредитно-финансовых учреждениях в пределах заявленной к взысканию суммы 72,3 млн грн. Решение вступает в силу с момента подписания и является исполнительным документом. Взыскатель по этому решению – компания "Схід Фінанс".

В "Укринбанке" сообщали, что застройщики ЖК "София Киевская" взяли кредит в 200 млн грн под залог земельных участков и квартир жилого комплекса, однако деньги так и не вернули, писало в январе агентство УНН.