Ермак и Чернышов игнорируют указ Зеленского о координационном совете в градостроительстве – эксперт

Министерство по развитию общин и территорий во главе с Алексеем Чернышовым и глава Офиса президента Андрей Ермак ничего не делают для создания координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве, заявил эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры и Национального технического совета при Минрегионе Виктор Глеба.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышов игнорируют указ президента Владимира Зеленского о создании координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве. Об этом во время бессрочной акции против коррупции в строительной сфере под Минрегионом высказал эксперт по вопросам градостроительства, член Научно-технического совета при Минрегионе Виктор Глеба. Видео опубликовано в Telegram-канале "Резонансные новости Украины".

"Нет никаких сдвигов. Два месяца – ничего не сделано. Только легализуются незаконные застройки. Если Зеленский молчит, если его указ, его поручения растоптали и наплевали в лицо Зеленскому, а он молчит... Министр важнее президента сейчас", – сказал Глеба.

Акцию он 29 ноября анонсировал в своем Facebook. Она началась 1 декабря, одно из требований протестующих – отставка Чернышова.

Указ президента №413/2020 о координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства был опубликован 29 сентября. Согласно указу, глава Офиса президента в месячный срок должен организовать работу Координационного совета, внести предложения по его персональному составу, где одним из руководителей должен быть министр по развитию общин и территорий Чернышов. Глеба подчеркивает, что на данный момент координационный совет так и не заработал.

Согласно положению о координационном совете, он должен изучать проблемы, возникающие при реализации права граждан на жилье, а также вопросы по обеспечению прав инвесторов и застройщиков, осуществлять системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства, мониторить состояние выполнения актов законодательства в сфере градостроительства. А также нарабатывать предложения для президента по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в сфере градостроительства.